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Ortaöğretim KPSS ne zaman 2026? İşte sınav ve sonuç açıklanma tarihleri!

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Ortaöğretim KPSS ne zaman 2026? İşte sınav ve sonuç açıklanma tarihleri!
Başlık ResmiOrtaöğretim KPSS ne zaman 2026? İşte sınav ve sonuç açıklanma tarihleri!

2026 KPSS Ortaöğretim sınavı için geri sayım başladı. Lise mezunlarının katılabildiği Kamu Personel Seçme Sınavı'nın başvuru süreci tamamlanırken adaylar, sınavın yapılacağı tarihi ve KPSS sonuçlarının hangi gün açıklanacağını araştırmaya başladı. İşte sınav ve sonuç açıklanma tarihleri...

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ÖSYM'nin 2026 sınav takviminde KPSS Ortaöğretim için sınav ve sonuç tarihi açıklandı. İşte 2026 KPSS Ortaöğretim sınav tarihi, sonuç açıklama günü ve başvuru takvimi...

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

Başvurularını tamamlayan adaylar, sınava bu tarihte katılacak. Sınav öncesinde adayların sınava giriş belgelerini ÖSYM'nin duyuruları üzerinden takip etmesi gerekiyor.

Ortaöğretim KPSS ne zaman 2026? İşte sınav ve sonuç açıklanma tarihleri!
Başlık ResmiOrtaöğretim KPSS ne zaman 2026? İşte sınav ve sonuç açıklanma tarihleri!

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 KPSS Ortaöğretim sonuç tarihi 19 Kasım 2026 olarak açıklandı.

Adaylar sınavın ardından yaklaşık birkaç haftalık değerlendirme sürecinin sonunda KPSS puanlarını öğrenebilecek.

Ortaöğretim KPSS ne zaman 2026? İşte sınav ve sonuç açıklanma tarihleri!
Başlık ResmiOrtaöğretim KPSS ne zaman 2026? İşte sınav ve sonuç açıklanma tarihleri!

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI BİTTİ Mİ?

2026 KPSS Ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos 2026 saat 10.00'da başladı. Normal başvuru süreci 8 Eylül 2026 saat 23.59'da sona erdi.

Başvuru dönemini kaçıran adaylar için ayrıca geç başvuru imkanı tanındı. ÖSYM takvimine göre geç başvurular 15 Eylül 2026 saat 10.00'da başladı ve 16 Eylül 2026 saat 23.59'da tamamlandı.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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