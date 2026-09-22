Şarkıcı Serdar Ortaç, hayattayken vasiyetini hazırladığını ve vefatının ardından mal varlığının kimlere kalacağını belirlediğini açıkladı. Bir otelde sahne aldığı sırada vasiyetiyle ilgili konuşan Ortaç, mirasını başta uzun yıllardır birlikte çalıştığı çalışanları olmak üzere, hayatını kaybeden kardeşinin çocuklarına bırakacağını söyledi.

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Serdar Ortaç, Kadir İnanır’ın hayattayken mirasıyla ilgili düzenleme yapmasını örnek göstererek kendisinin de benzer bir karar aldığını dile getirdi. Ünlü şarkıcı, hayatı boyunca edindiği mal varlığının ölümünden sonra kimlere kalacağı konusunda şimdiden bir düzenleme yaptığını belirtti.

Ortaç, vasiyetini hazırlayarak geride bırakacağı mal varlığının paylaşımıyla ilgili kararını verdiğini ifade etti. Şarkıcı, böylece kendisinden sonra yaşanabilecek miras paylaşımıyla ilgili belirsizliğin de önüne geçmek istediğini söyledi.

MİRASINI KİMLERE BIRAKACAK?

Ortaç, mirasının önemli bir bölümünü uzun yıllardır yanında çalışan kişilere bırakacağını söyledi. Şarkıcı, kendisiyle yıllardır birlikte çalışan ve hayatında önemli bir yere sahip olan isimleri vasiyetine dahil ettiğini açıkladı.

Ortaç ayrıca, geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden kardeşinin çocuklarının da mirastan pay alacağını belirtti.

Serdar Ortaç, 2023 yılında yaptığı açıklamada, çocuğunun olmadığını belirterek mirasını çalışanlarına bırakacağını söylemişti. Ortaç o dönem, “Çoluk, çocuk yok. O yüzden çalışanlara vereceğim. Bir ev var zaten. Onu da onlar paylaşacaklar” ifadelerini kullanmıştı.

Kadir İnanır’ı örnek gösterdi! Serdar Ortaç vasiyetini hazırladığını açıkladı

İSTİNYE’DE 8 ODALI EVİ VAR

Serdar Ortaç’ın vasiyetine ilişkin sözlerinin ardından sahip olduğu mal varlığı da yeniden gündeme geldi. Özellikle İstanbul’un İstinye sırtlarında bulunan ve Boğaz manzarasına sahip evi, şarkıcının en dikkat çeken mülkleri arasında yer alıyor.

Kadir İnanır’ı örnek gösterdi! Serdar Ortaç vasiyetini hazırladığını açıkladı

Ortaç’ın 2016 yılında yaklaşık 15 milyon liraya satın aldığı belirtilen evin, aradan geçen yıllarda değerini önemli ölçüde artırdığı ifade ediliyor. İstinye’deki evin günümüzdeki değerinin yaklaşık beş katına ulaştığı öne sürülüyor.

Yaklaşık 750 metrekarelik arsa üzerinde yer alan özel tasarım ev; 8 oda, 4 salon ve 4 banyodan oluşuyor. Geniş teras ve balkonları bulunan evde ayrıca özel kamera sistemi ve peyzaj düzenlemesi de bulunuyor.

Boğaz manzarasıyla dikkat çeken mülk, Ortaç’ın yıllar içinde edindiği en değerli taşınmazlardan biri olarak biliniyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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