Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 1 milyon 708 bin 329 adayın başvurduğu Kamu Personel Seçme Sınavı (2026-KPSS) Lisans Sınavları tamamlandı. 2026 KPSS sonuçları ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden çevrim içi olarak öğrenilebilecek. Peki, 2026 KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) sonuçlarının açıklanacağı tarih için geri sayım başladı. 6 Eylül'de KPSS Genel Kültür-Yetenek sınavları, 12-13 Eylül'de ise KPSS Alan Bilgisi sınavları uygulanmıştı. Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendiriliyor. 2026 KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim'de açıklanacak. Sonuçlar, açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak.

KPSS SONUÇLARI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

KPSS 2026 sonuç takvimi! KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS SINAV PUANI NASIL HESAPLANIR?

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.