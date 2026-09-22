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KOMEK kayıtları başladı! KOMEK kaydı için son gün ne zaman?

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KOMEK kayıtları başladı! KOMEK kaydı için son gün ne zaman?
Başlık ResmiKOMEK kayıtları başladı! KOMEK kaydı için son gün ne zaman?

KOMEK kayıtları 22 Eylül 2026 itibariyle başladı! 2026 Güz Dönemi’nde kayda açılacak branşlar, KOMEK’in geleneksel değerlerle geleceğin becerilerini aynı eğitim çatısı altında buluşturan yaklaşımını bir kez daha ortaya koyuyor. Peki, KOMEK kaydı için son gün ne zaman?

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Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları ile Aile Sanat ve Eğitim Merkezlerinde 2026-2027 Güz Dönemi heyecanı başlıyor. Sanattan teknolojiye, yabancı dillerden mesleki eğitime, spordan kişisel gelişime kadar 315 farklı branşın yer aldığı KOMEK yeni dönem kayıtları, 22 Eylül-6 Ekim 2026 tarihleri arasında komek.org.tr adresinden gerçekleştirilecek.

KOMEK, her yaştan ve her kesimden Konyalının bilgiye, mesleğe, sanata ve sağlıklı yaşama ulaşabildiği kapsamlı bir eğitim modeli sunuyor. Konya’nın merkezinden ilçelerine kadar uzanan KOMEK ve ASEM merkezleri; güçlü eğitim altyapısı, donanımlı atölyeleri, uzman eğitmenleri ve kursiyerlerin günlük hayatını kolaylaştıran sosyal imkânlarıyla klasik kurs anlayışının çok ötesine geçiyor.

KOMEK’e kayıt yaptıran bir kursiyer yalnızca yeni bir branş öğrenmiyor; yeteneğini keşfediyor, mesleki yeterlilik kazanıyor, sosyal çevresini genişletiyor ve öğrendiklerini ekonomik değere dönüştürebileceği yeni bir yolculuğa çıkıyor.

KOMEK kayıtları başladı! KOMEK kaydı için son gün ne zaman?
Başlık ResmiKOMEK kayıtları başladı! KOMEK kaydı için son gün ne zaman?

KOMEK KAYITLARINDA HANGİ BRANŞLAR OLACAK

2026 Güz Dönemi’nde kayda açılacak branşlar, KOMEK’in geleneksel değerlerle geleceğin becerilerini aynı eğitim çatısı altında buluşturan yaklaşımını bir kez daha ortaya koyuyor.

Yapay zekâ uygulamaları, siber güvenlik, temel ve metin tabanlı robotik kodlama, Arduino programlama, Android ile mobil programlama, Java, JavaScript, C#, C++, web tasarımı, veri tabanı yönetimi, ileri seviye Excel, SPSS ile veri analizi, AutoCAD, 3DS Max, SketchUp, Lumion, Canva ve dijital fotoğrafçılık gibi branşlar, dijital çağın ihtiyaç duyduğu becerilere ulaşmak isteyen kursiyerleri bekliyor.

Meslek edinmek ya da mevcut mesleğini geliştirmek isteyenler için ön muhasebe, genel muhasebe, emlak danışmanlığı, bina ve site yöneticiliği, güneş panelleri ve fotovoltaik sistemler, iş sağlığı ve güvenliği, çocuk gelişimi, hasta ve yaşlı öz bakımına destek, cilt bakımı, kuaförlük, aşçılık, pastacılık, arıcılık, bahçe bakımı ve tarım uygulamaları gibi doğrudan çalışma hayatına katkı sağlayan eğitimler bulunuyor.

Almanca, Arapça, Çince, Farsça, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece ve Rusça başta olmak üzere çok sayıda yabancı dil eğitimi farklı seviyelerde verilecek. KOMEK, yabancı dil öğrenmek isteyenlere başlangıç seviyesinden ileri seviyeye kadar sürdürülebilir bir eğitim imkânı sunacak.

Sanat ve el sanatlarında ise çini, tezhip, hüsn-i hat, minyatür, ebru, seramik, mozaik, yağlı boya, sulu boya, karakalem, kalem işi, naht, tel kırma, iğne oyası, makrome, dokuma, giyim, mefruşat, amigurumi, kanaviçe, takı tasarımı ve daha birçok branş kursiyerlerle buluşacak. Gitar, ney, bağlama, bendir, keman ve piyano eğitimleri de müziğe ilgi duyanlara yeni bir dünyanın kapısını aralayacak.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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