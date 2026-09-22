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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları Times Meydanı'nda

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya barışı ve adalet temalı mesajları, New York'un sembol yerlerinden olan Times Meydanı'ndaki dev ekranlara yansıtıldı.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinesinde New York’ta gerçekleştirilen tanıtım faaliyetleri kapsamında Türkiye'nin çevre, iklim, barış ve adalet alanlarındaki mesajları Times Meydanı'nda kamuoyuna gösterildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğanın mesajları Times Meydanında
Başlık ResmiCumhurbaşkanı Erdoğanın mesajları Times Meydanında

DEV EKRANLARA YANSITILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajları ile Türkiye’nin COP31 kapsamındaki çevre ve iklim vizyonu Times Meydanı'ndaki dev ekranlar ve mobil LED kamyonetler aracılığıyla New Yorklularla paylaşıldı.

Türkiye'nin tarihi ve doğal güzellikleri ile yumuşak güç kapasitesini odağa alan entegre tasarımların kullanıldığı görsellerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünya barışı ve adalet temalı mesajlarının yanı sıra İstanbul temalı tanıtım unsurlarına da yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğanın mesajları Times Meydanında
Başlık ResmiCumhurbaşkanı Erdoğanın mesajları Times Meydanında

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN MESAJLARI GÖSTERİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür", "Küresel yönetişim tüm insanlığı, tüm dinleri, tüm ırkları ve tüm kültürleri temsil etmelidir" ve "Çocukların bombaların altında öldüğü bir dünyada kimse güvende hissedemez" şeklindeki mesajları Times Meydanı'ndaki dev ekranlarda ve mobil LED kamyonetlerde gösterildi.

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Dev ekranlarda ayrıca Türkiye'nin ve İstanbul'un medeniyetlere ev sahipliği yaptığı vurgulanan tanıtım mesajları yer aldı.

Bu kapsamda "Medeniyetlerin buluştuğu, tarihin nefes aldığı yer: İstanbul", "Times Meydanı, zamanın ötesinde Türkiye ile buluşuyor" ve "New York asla uyumaz, İstanbul asla ilham vermeyi bırakmaz" şeklindeki mesajlar ekranlarda gösterildi.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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