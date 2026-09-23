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Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Doğu Perinçek'in ifadesi alındı

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Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Doğu Perinçek'in ifadesi alındı
Başlık Resmi Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Doğu Perinçekin ifadesi alındı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında bilgi sahibi sıfatıyla ifadesi alındı.

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Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca, Silivri Cezaevi'nde 2011'de hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin "kasten öldürme", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma" ile "2937 sayılı yasaya muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in de bilgi sahibi sıfatıyla ifadesinin alındığı öğrenildi.

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Doğu Perinçekin ifadesi alındı
Başlık ResmiKaşif Kozinoğlu soruşturmasında Doğu Perinçekin ifadesi alındı
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OLAYIN GEÇMİŞİ

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, NSosyal hesabından Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmaya yönelik açıklama yapmıştı.

Bakan Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığınca dosyanın yeniden incelendiğini belirterek, yeni soruşturma kapsamında gizlilik kararı alındığını, özel bir soruşturma ekibi oluşturularak olayın tüm yönleriyle yeniden aydınlatılmasına yönelik kapsamlı çalışmalara başlandığını ifade etmişti.

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Doğu Perinçekin ifadesi alındı
Başlık ResmiKaşif Kozinoğlu soruşturmasında Doğu Perinçekin ifadesi alındı

Soruşturmadaki ilk operasyonda olay tarihinde ceza infaz kurumunda görev yapan 10 şüpheli gözaltına alınmış, 1 şüphelinin ise FETÖ firarisi olarak yurt dışında bulunduğu tespit edilmişti. Gözaltına alınan 10 zanlıdan 1'i tutuklanmış, 7'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 9'u serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalarda, 1'i muhabir, 1'i kameraman ve 7'si sağlık çalışanı olmak üzere 9 şüpheli daha gözaltına alınmıştı. Hakimlik, muhabirin de aralarında olduğu 3 şüphelinin tutuklanmasına, kameramanın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar vermişti.

Başsavcılığın talebi üzerine, Kozinoğlu'nun fethi kabir işlemi gerçekleştirilmişti.

Soruşturma kapsamında, Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan "bilgi sahibi" sıfatıyla savcılığa ifade vermiş ve Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında inceleme başlatılmıştı.

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Doğu Perinçekin ifadesi alındı
Başlık ResmiKaşif Kozinoğlu soruşturmasında Doğu Perinçekin ifadesi alındı

KİMLER TUTUKLANDI?

Soruşturmada, olay tarihinde görev yapan Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ile cezaevi savcısı Necip Doğan tutuklanmış, Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları emekli deniz yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ve jandarma albay Hasan Atilla Uğur hakkında da adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

Eski gazeteci Osman Arslan tutuklanmış, dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ve dönemin vardiya amiri Kazım Beyke hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmış, ambulans şoförü Süleyman Kaba ise jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Soruşturmada, Kurtlar Vadisi dizisinde "Ömer Baba" karakterini canlandıran oyuncu Emin Olcay'ın da "tanık" sıfatıyla ifadesi alınmıştı.

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Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: HABER MERKEZİ
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