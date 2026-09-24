Kapsam genişledi: YKS'lilere öğrenci affı yolu açıldı

YÖK, 2026-YKS ile üniversiteye yerleşen ancak kayıt yaptırmayan veya 9 Aralık 2026’ya kadar kendi isteğiyle kaydını sildiren öğrencilerin de öğrenci affından yararlanabileceğini açıkladı.

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2026-YKS ile üniversiteye yerleşen öğrencilerin de öğrenci affından yararlanabileceğini açıkladı.

Buna göre, yerleştiği hâlde kayıt yaptırmayan öğrenciler ile kayıt olduktan sonra 9 Aralık 2026’ya kadar kendi isteğiyle üniversiteden ilişiğini kesenler de af kapsamında değerlendirilecek.

7592 sayılı Kanun’la yürürlüğe giren öğrenci affında son başvuru tarihi 9 Aralık 2026 olarak belirlenmişti.

YÖK Hukuk Müşavirliğinin görüşü doğrultusunda alınan karar, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından da uygun bulundu ve tüm üniversitelere bildirildi.

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