Kapsam genişledi: YKS'lilere öğrenci affı yolu açıldı
YÖK, 2026-YKS ile üniversiteye yerleşen ancak kayıt yaptırmayan veya 9 Aralık 2026’ya kadar kendi isteğiyle kaydını sildiren öğrencilerin de öğrenci affından yararlanabileceğini açıkladı.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2026-YKS ile üniversiteye yerleşen öğrencilerin de öğrenci affından yararlanabileceğini açıkladı.
Buna göre, yerleştiği hâlde kayıt yaptırmayan öğrenciler ile kayıt olduktan sonra 9 Aralık 2026’ya kadar kendi isteğiyle üniversiteden ilişiğini kesenler de af kapsamında değerlendirilecek.
YÖK'ten üniversitelere yazı gitti: İlk derste bu konu işlenecek
7592 sayılı Kanun’la yürürlüğe giren öğrenci affında son başvuru tarihi 9 Aralık 2026 olarak belirlenmişti.
YÖK Hukuk Müşavirliğinin görüşü doğrultusunda alınan karar, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından da uygun bulundu ve tüm üniversitelere bildirildi.