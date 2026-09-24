Türkiye yeni ilaç keşfinde dünya lideri olmaya hazır: Yarının tedavilerinde imzamız olacak

Klinik araştırmalarda dünya sıralamasında yükselişe geçen Türkiye, yeni ilaç ve tedavilerin geliştirilmesinde küresel merkezlerden biri olmayı hedefliyor. AİFD’nin 2025 raporu, Türkiye’deki klinik araştırma yatırımının 21,2 milyar TL’ye ulaşırken, araştırma sayısının 734’e yükseldiğini ortaya koydu.

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Yeni tedavilerin hastaya ulaşmasının ilk basamağı olan klinik araştırmalarda Türkiye vites yükseltti. Dünya sıralamasında 26’ncı basamaktan 20’nci sıraya çıkan ülkemiz, klinik araştırmalarda bölgesel bölgesel liderlikten sonra dünya lideri olmaya hazırlanıyor. Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AIFD), 2025 yılı Klinik Araştırmalar Yatırım Anketi sonuçlarına göre Türkiye’deki klinik araştırma yatırımı 2025 yılında yüzde 24 artışla 21,2 milyar TL’ye ulaşırken, yürütülen araştırma sayısı yüzde 14 artışla 734’e yükseldi. Klinik araştırmalardaki toplam gönüllü sayısı 11 bin 663 kişiye ulaştı.

Klinik araştırmalarda hastalar yeni keşfedilen ilaçları tedavileri boyunca ücretsiz olarak kullanıyor; tahlil ve görüntülemeleri ücretsiz olarak yapılıyor, klinik araştırma boyunca bütün tedaviye ilişkin masrafları karşılanıyor.

TÜRKİYE BÖLGESİNDE LİDER ÜLKE

Türkiye’nin artık yalnızca yeni tedavileri kullanan değil, geleceğin tedavilerinin geliştirildiği ülkelerden biri olma hedefine adım adım yaklaştığını söyleyen AIFD Genel Sekreteri Dr. Ümit Dereli, “Bir ilacın veya yenilikçi tedavinin hastalara ulaşmasından önce güvenlilik ve etkinliğinin değerlendirilmesinde klinik araştırmalar kritik önem taşıyor. Bölgesinde önemli bir merkez haline gelen Türkiye bu alanda yükselişe geçerek dünya sıralamasında 20’nci basamağa çıktı; hedef, bu ivmeyi küresel liderliğe taşımak. Klinik araştırmalar yalnızca bilimsel bir süreç değil; hastalarımız için umut, sağlık sistemimiz için dönüşüm ve ülkemiz için stratejik bir yatırımdır. Türkiye, aktif klinik araştırma sayısında çok önemli bir ivme yakaladı. Ancak nüfusumuza, milli gelirimize ve ilaç pazarımızın büyüklüğüne oranladığımızda sıralamamız daha iyi olabilir. Bir diğer deyişle potansiyelimiz bugün aldığımız paydan fazlasını hak ediyor. Dünyadaki ilk merkez aktivasyonunun ve ilk gönüllü dahilinin ülkemizde gerçekleştiğine dair çalışmalar var. FDA ve EMA denetimlerini eksiksiz tamamlayan merkezlerimiz, uluslararası kongre ve yayınlarda yazar olarak yer alan araştırmacılarımız var. Bu örnekler bize şunu gösteriyor: Uygun operasyonel koşullar sağlandığında Türkiye global düzeyde güçlü performans gösterebiliyor. Bugün rahatlıkla söyleyebiliriz ki yarının tedavilerinde Türkiye’nin imzası var; bizim hedefimiz bu imzayı daha da görünür kılmak” dedi.

Türkiye yeni ilaç keşfinde dünya lideri olmaya hazır: Yarının tedavilerinde imzamız olacak

KANSER HASTALARI YENİ İLAÇLARA ERKEN ULAŞIYOR

Klinik araştırmaların en önemli katkısının hastaya olduğunu söyleyen AIFD Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ecz. Nihan Burul Bozkurt, “Özellikle onkoloji, hematoloji ve nadir hastalıklar gibi tedavi seçeneklerinin sınırlı olduğu alanlarda hastalarımız, klinik araştırmalar sayesinde umut vadeden potansiyel tedavilere erken dönemde ve ücretsiz olarak erişim imkânı buluyor” değerlendirmesini yaptı.

Klinik araştırmaların ülkeye bilimsel verinin girişi, sponsor firmaların hastaların bütün tedavisini üstlenmesi, ekonomiye katkı açısından da büyük getirisi olduğunu aktaran Dr. Bozkurt, ülkeler arasında büyük bir yarış olduğunu belirterek, “Klinik araştırmalardaki aktörler ciddi olarak değişiyor. Yapılan çalışmalar özellikle Asya, Çin’in çok hızlı bir şekilde geldiğini gösteriyor. Neredeyse Amerika'ya yetişmiş durumda. Coğrafi dağılımlar değişmeye başladı. Rekabet iyice kızıştı. Dolayısıyla bu rekabette yer alabilmek için belli adımların atılması gerekiyor. 2013 yılında yeni başlayan küresel klinik araştırmaların yüzde 53'ü Kuzey Amerika ve Avrupa'da başlatılırken bu oran 2023 itibarıyla yüzde 33'e geriledi; aynı dönemde Çin'in payı yüzde 8'den yüzde 29'a yükseldi. Hız ve öngörülebilirlik, bu yarışta pay almak isteyen ülkeler için belirleyici hale geldi. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurulu’nun klinik çalışmalara izin süresi ortalama 139 gündü. Avrupa ortalaması 110 gün; bu alanda lider olan Amerika’da 30 gün. Klinik araştırmaların ülkemize gelmesi için hız ve sürdürülebilirlik çok önemli” diye konuştu.

Türkiye yeni ilaç keşfinde dünya lideri olmaya hazır: Yarının tedavilerinde imzamız olacak

GEN TEDAVİLERİNDE ÖNEMLİ GELİŞMELER VAR

Özellikle mevcut tedavi seçeneklerinin sınırlı olduğu nadir ve genetik hastalıklarda klinik araştırmaların hastalar açısından büyük önem taşıdığını söyleyen Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Genetik Bilim Dalı Başkanı ve Çocuk Metabolizma Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Süheyl Ezgü, “Araştırmacılar olarak klinik araştırmaların değerini en somut biçimde hastalarımızda görüyoruz. Özellikle mevcut tedavi seçeneklerinin sınırlı olduğu nadir ve genetik hastalıklarda bilimdeki gelişmelerin hastaya ulaşabilmesinin yolu güçlü bir klinik araştırma ekosisteminden geçiyor. Bugün gen ve hücre tedavileri gibi yakın geçmişte yalnızca geleceğin tedavileri olarak gördüğümüz yenilikçi yaklaşımları klinik araştırmalar kapsamında hastalarımıza ulaştırabiliyoruz. Türkiye’de çok nitelikli araştırmacılarımız, multidisipliner ekiplerimiz ve uluslararası standartlarda çalışma yürütebilen merkezlerimiz var. Kendi merkezimizde yürüttüğümüz çalışmalarda da Türkiye’nin dünyada öncü uygulamalara imza atabilecek bilimsel ve klinik kapasiteye sahip olduğunu görüyoruz. Bu kapasiteyi daha fazla klinik araştırmayla buluşturmak, hem bilimsel üretimimiz hem de hastalarımızın yenilikçi tedavi seçeneklerine erişimi açısından çok değerli” dedi.

ARAŞTIRMALAR DEVLETİN KONTROLÜNDE

Türkiye’nin 1 yıl içinde klinik araştırma sayısı ve dünya sıralamasındaki yerinin değişiminde devletin klinik araştırmaları sahiplenmiş olmasının büyük rolü olduğunu anlatan TÜSEB Başkan Danışmanı Prof. Dr. Hilmi Erdem Sümbül, “Türkiye, güçlü sağlık altyapısı, nitelikli araştırmacıları ve gelişmiş merkezleriyle klinik araştırmalarda çok daha büyük bir küresel rol üstlenebilecek kapasiteye sahip. TÜSEB olarak ‘Üreten Sağlık’ vizyonumuz doğrultusunda, ülkemizi yalnızca yenilikçi tedavilerin uygulandığı değil, bu tedavilerin geliştirilmesine ve küresel bilimsel bilgi üretimine güçlü katkı sağlayan merkezlerden biri haline getirmeyi hedefliyoruz. TÜSEB klinik araştırmalarda fonlayıcı kuruluş olarak rol alıyor. Bünyesinde aralarında kanser, biyoteknoloji, yapay zeka, kronik hastalıklar halk sağlığı, sağlık politikaları aşı enstitülerinin de yer aldığı 9 enstitüsü var. Bize gelen çağrıları değerlendirerek iş birliği yapıyoruz. Klinik araştırmalar çok faktörlü bir olay. Bütün aktörlerle birlikte çalışıyoruz. Türkiye’nin üreten sağlık modeline uygun olarak artık SGK sponsoru olmayan klinik araştırmalarda geri ödeme desteği veriyor. Türkiye’de daha önce sadece faz 3 ve faz 2 klinik çalışmaları yapılırdı. Artık Faz-1 araştırmaları da yapılıyor. Bu çok önemli bir gelişme. Ülkemizde Faz-1 araştırma yapma yetkinliğine sahip belgesi olan 20 merkez var. Bunun dışında yine klinik araştırmaları desteklemek için bütün hastanelere faz 2 ve faz 3 araştırma yapma yetkisi verildi. Artık bütün hastaneler bir klinik araştırma merkezine dönüşmüş durumda. Kamu, akademi ve sektörün ortak hedefler doğrultusunda hareket ettiği güçlü bir ekosistemle Türkiye’nin klinik araştırmalardaki rekabet gücünü ve küresel payını önemli ölçüde artırabileceğimize inanıyoruz” dedi.

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