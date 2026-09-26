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Spor

7 oda, 2 salon, havuz... Mason Greenwood evini buldu! Aylık kirası "Yok artık" dedirtti

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7 oda, 2 salon, havuz... Mason Greenwood evini buldu! Aylık kirası
Başlık Resmi7 oda, 2 salon, havuz... Mason Grenwood evini buldu! Aylık kirası Yok artık dedirtti

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mason Greenwood, Samandıra Tesisleri'ne yakınlığı nedeniyle Beykoz'da bir villa kiraladı. 7 yatak odası, 2 salonu ve havuzlu geniş bir bahçesi bulunan villanın aylık kirasının 2 milyon lira olduğu öğrenildi.

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Fenerbahçe'nin sezon başında 39 milyon euroya Marsilya'dan kadrosuna kattığı Mason Greenwood, aradığı evi Beykoz'da buldu.

Özel bir danışmanlık şirketiyle anlaşan yıldız futbolcu, kız arkadaşı Harriet Robson ile birlikte oturacağı lüks bir villa kiraladı.

7 oda, 2 salon, havuz... Mason Grenwood evini buldu! Aylık kirası Yok artık dedirtti
Başlık Resmi7 oda, 2 salon, havuz... Mason Grenwood evini buldu! Aylık kirası Yok artık dedirtti

AYLIK KİRASI SERVET DEĞERİNDE

Sabah'ta yer alan habere göre Greenwood, Samandıra Tesisleri'ne yakın olması nedeniyle tercih ettiği ultra lüks villa için yaklaşık 2 milyon lira kirayı gözden çıkardı.

7 ODA, 2 SALON VE HAVUZ...

Lüks ve ferah tasarımlarıyla dikkat çeken evin 7 yatak odası, 2 salonu ve havuzlu geniş bir bahçesi bulunuyor.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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