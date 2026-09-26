Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

Ne yapıyorsun Mbappe? Arda Güler'e yaptığı tepki çekti

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Ne yapıyorsun Mbappe? Arda Güler'e yaptığı tepki çekti
Başlık ResmiNe yapıyorsun Mbappe? Arda Gülere yaptığı tepki çekti

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Fransa'ya 1-0 yenildi. Karşılaşmanın ikinci yarısında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Arda Güler, Real Madridli takım arkadaşı Kylian Mbappe'nin baskısına maruz kaldı. O anlar sosyal medyada da tepki çekti.

Kaydet
|

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'un ilk maçında Kocaeli'de karşılaştığı ve büyük çekişmeye sahne olan 90 dakikada Fransa'ya 1-0 mağlup oldu.

ÖNERİLEN HABERLER
Merih Demiral, hakemle arasındaki konuşmayı anlattı: Karardan emin değildi
SPOR

Merih Demiral, hakemle arasındaki konuşmayı anlattı: Karardan emin değildi

MBAPPE'DEN ŞOKE EDEN HAREKET

Karşılaşmanın ikinci yarısında, A Millilerimizin kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Arda Güler'e Real Madrid'den takım arkadaşı Kylian Mbappe şoke eden bir davranışta bulundu.

Ne yapıyorsun Mbappe? Arda Gülere yaptığı tepki çekti
Başlık ResmiNe yapıyorsun Mbappe? Arda Gülere yaptığı tepki çekti

Milli futbolcu Arda Güler'in topa vuracağı sırada Mbappe'nin konsantrasyonunu bozmak amacıyla genç oyuncuya doğru bağırarak baskı uyguladığı görüldü. 21 yaşındaki Arda Güler'in vuruşu öncesi yaşanan bu anlar, maçın dikkat çeken detaylarından biri oldu. Arda'nın vuruşu ise baraja çarparak kornere çıktı.

O anlar sosyal medyada da tepki çekti.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
MECLİS'İ İŞARET ETTİ
MECLİS'İ İŞARET ETTİ
Numan Kurtulmuş'tan erken seçim açıklaması
ANKARA KULİSLERİ HAREKETLENDİ
ANKARA KULİSLERİ HAREKETLENDİ
Yavaş'ın kararı yeni ihtimalleri doğurdu
İŞÇİYE KÜFRETTİ, KARAR ÇIKTI
İŞÇİYE KÜFRETTİ, KARAR ÇIKTI
Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar
HAKEMİN SÖZLERİNİ AÇIKLADI
HAKEMİN SÖZLERİNİ AÇIKLADI
Merih Demiral kritik pozisyonla ilgili konuştu
CHP’DEN YAVAŞ’A AÇIK KAPI
CHP’DEN YAVAŞ’A AÇIK KAPI
"Bugünden yarının hesabı yapılmaz"
3 DÖNEM TRANSFER YASAĞI
3 DÖNEM TRANSFER YASAĞI
FIFA duyurdu! Fenerbahçe'ye büyük şok
“GÖRÜNÜRLÜK” KRİTERİ!
“GÖRÜNÜRLÜK” KRİTERİ!
Paylaşımda takibe göre ceza geliyor
MİLLİLER MORALSİZ BAŞLADI
MİLLİLER MORALSİZ BAŞLADI
Türkiye, Fransa'ya tek golle kaybetti
OKUL SALDIRISINDA YENİ GELİŞME
OKUL SALDIRISINDA YENİ GELİŞME
Annesi, babası ve dedesi hakkında karar çıktı
GÜNDOĞAN YOLCU
GÜNDOĞAN YOLCU
Sarı kırmızılılarda transfer hareketliliği
GENETİKTE YENİ DÖNEM!
GENETİKTE YENİ DÖNEM!
Tek testle binden fazla kalıtsal hastalığa tarama
"DAHA FAZLASINI HAK ETTİK"
Montella'nın Fransa maçı üzüntüsü
7 GÜNLÜK PLAN ORTAYA ÇIKTI
7 GÜNLÜK PLAN ORTAYA ÇIKTI
ABD-İran savaşında yeni perde
BM'DEN 'CİDDİYET' ÇAĞRISI
BM'DEN 'CİDDİYET' ÇAĞRISI
Netanyahu'nun çağrı cihazlı tehdidine cevap
HAFTA SONU HAVA BOZUYOR
HAFTA SONU HAVA BOZUYOR
İl il uyarı: Sıcaklıklar düşüyor, sağanak yolda
ABD’DE SOĞUK DUŞ!
ABD’DE SOĞUK DUŞ!
Dünya konuştu, "Trump bile sırtını döndü"
"ÜÇTE İKİSİ TÜRKİYE'NİN"
Dünyanın İHA pazarında dikkat çeken detay
KÜME DÜŞÜRÜLEBİLİR!
KÜME DÜŞÜRÜLEBİLİR!
Manchester City'nin başı büyük dertte
KOMŞUDA ÖTV KARARI
KOMŞUDA ÖTV KARARI
LPG ve doğal gazda 3 ay vergi yok
GİDEN DÖNEMEDİ!
GİDEN DÖNEMEDİ!
BM acı tabloyu paylaştı, nesillerce sürecek
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
İzinsiz aldığı araçla kaza yaptı! 2 kişi yaralandı
İzinsiz aldığı araçla kaza yaptı! 2 kişi yaralandı
Kaydet
FIFA duyurdu! Fenerbahçe'ye 3 dönem transfer yasağı
FIFA duyurdu! Fenerbahçe'ye 3 dönem transfer yasağı
Kaydet
Depremde 269 kişi hayatını kaybetmişti! Rönesans Rezidans davası ertelendi
Depremde 269 kişi hayatını kaybetmişti! Rönesans Rezidans davası ertelendi
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.