Ne yapıyorsun Mbappe? Arda Güler'e yaptığı tepki çekti

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Fransa'ya 1-0 yenildi. Karşılaşmanın ikinci yarısında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Arda Güler, Real Madridli takım arkadaşı Kylian Mbappe'nin baskısına maruz kaldı. O anlar sosyal medyada da tepki çekti.

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A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'un ilk maçında Kocaeli'de karşılaştığı ve büyük çekişmeye sahne olan 90 dakikada Fransa'ya 1-0 mağlup oldu.

MBAPPE'DEN ŞOKE EDEN HAREKET

Karşılaşmanın ikinci yarısında, A Millilerimizin kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Arda Güler'e Real Madrid'den takım arkadaşı Kylian Mbappe şoke eden bir davranışta bulundu.

Ne yapıyorsun Mbappe? Arda Gülere yaptığı tepki çekti

Milli futbolcu Arda Güler'in topa vuracağı sırada Mbappe'nin konsantrasyonunu bozmak amacıyla genç oyuncuya doğru bağırarak baskı uyguladığı görüldü. 21 yaşındaki Arda Güler'in vuruşu öncesi yaşanan bu anlar, maçın dikkat çeken detaylarından biri oldu. Arda'nın vuruşu ise baraja çarparak kornere çıktı.

O anlar sosyal medyada da tepki çekti.



| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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