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Kent kent gezip çalmış! 260 yıl hapis cezası bulunan hamile hırsız bu kez yakayı ele verdi

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Kent kent gezip çalmış! 260 yıl hapis cezası bulunan hamile hırsız bu kez yakayı ele verdi
Başlık ResmiKent kent gezip çalmış! 260 yıl hapis cezası bulunan hamile hırsız bu kez yakayı ele verdi

Ankara'da 170 bin lira değerinde para ve ziynet eşyası çalan hamile hırsız, kentten kaçarken yakalandı. Kadının hırsızlıktan sonra parkta üzerini değiştirdiği, 152 suç kaydının olduğu ve hakkında kesinleşmiş 260 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışmada, evden hırsızlık olayının şüphelisi tespit edildi.

HAMİLE HALİYLE HIRSIZLIK YAPMIŞ

Yapılan incelemelerde, hamile olduğu öğrenilen kadın şüphelinin tanınmamak amacıyla çarşaf ve şapka takarak olay yerine geldiği belirlendi. Şüphelinin, kilitlenmeden kapatılan evin kapısından içeri girerek yaklaşık 170 bin lira değerinde para ve ziynet eşyasını çaldığı tespit edildi.

PARKTA ÜZERİNİ DEĞİŞTİRMİŞ

Hırsızlığın ardından parkta üzerini değiştiren şüphelinin görünümünü değiştirdiği, daha sonra ticari taksiye binerek bölgeden uzaklaştığı belirlendi.

Kent kent gezip çalmış! 260 yıl hapis cezası bulunan hamile hırsız bu kez yakayı ele verdi
Başlık ResmiKent kent gezip çalmış! 260 yıl hapis cezası bulunan hamile hırsız bu kez yakayı ele verdi

2 KENTTE DAHA HIRSIZLIK YAPMIŞ

Polis ekiplerinin yürüttüğü araştırmada şüphelinin, Ağustos ayında Bolu'da yaklaşık 300 bin lira, Eylül ayında ise Kastamonu'da yaklaşık 40 bin lira değerinde para ve ziynet eşyasının çalındığı iki ayrı evden hırsızlık olayına da karıştığı tespit edildi.

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260 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI VARMIŞ

Şüphelinin yapılan sorgulamasında, daha önce hırsızlık suçundan 152 ayrı suç kaydının bulunduğu ve hakkında toplam 260 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Ekiplerin titiz çalışması sonucu şüpheli, Ankara'dan otobüsle Konya'ya gitmek üzereyken yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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