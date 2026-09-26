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Avengers Doomsday ne zaman çıkacak?

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Avengers Doomsday ne zaman çıkacak?
Başlık ResmiAvengers Doomsday ne zaman çıkacak?

Marvel’ın son filmi "Avengers Doomsday" için geri sayım başladı. Doomsday'in vizyona girmesine birkaç ay kalmışken, filmin devamı niteliğindeki yapımla ilgili yeni ayrıntılar da şimdiden gün yüzüne çıkmaya başladı. Peki, Avengers Doomsday ne zaman vizyonda olacak?

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Sinemaseverlerin heyecanla beklediği Avengers: Doomsday’in vizyon takvimi, fragmanın yayımlanmasıyla birlikte resmiyet kazandı. Yılın son çeyreğinde gösterime gireceği duyurulan film, yeni bir erteleme yaşanmazsa Türkiye’de ve dünya genelindeki sinemalarda izleyiciyle buluşacak.

AVENGER DOOMSDAY NE ZAMAN ÇIKACAK?

Avengers: Doomsday'in, MCU'nun Altıncı Evre'sinin bir parçası olarak 18 Aralık 2026'da Amerika Birleşik Devletleri'nde vizyona girmesi planlanıyor. Avengers Doomsday, ilk etapta sadece sinema salonlarında izlenebilecek. Daha sonrasında ise Disney Plus platformu aracılığıyla Avengers Doomsday filminin izlenebilmesi bekleniyor.

Avengers Doomsday ne zaman çıkacak?
Başlık ResmiAvengers Doomsday ne zaman çıkacak?

AVENGER DOOMSDAY OYUNCU KADROSU

Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Pedro Pascal, Paul Rudd, Anthony Mackie, Florence Pugh, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach, Wyatt Russell, Channing Tatum, Simu Liu, Ian McKellen, Tom Hiddleston, James Marsden, Patrick Stewart, Joseph Quinn, Sebastian Stan, David Harbour, Letitia Wright, Lewis Pullman, Kelsey Grammer, Kathryn Newton, Danny Ramirez, Winston Duke, Alan Cumming, Hannah John-Kamen, Rebecca Romijn, Mabel Cadena, Tenoch Huerta Mejía

Editör : ÖZGE YİĞİT
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