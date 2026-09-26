Çanakkale'de botları arızalanan 14 kaçak göçmen kurtarıldı
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında lastik botları arızalanıp sürüklenmeye başlayan 14 kaçak göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Çanakkale’nin Gökçeada ilçesi açıklarında fiber karinalı lastik botları arızalanınca sürüklenen ve yardım talebinde bulunan 14 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Gökçeada ilçesi açıklarında kaçak göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası sebebiyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğunu belirledi. İhbar sonrasında bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik Gemisi 'TCSG-308' tarafından 6'sı çocuk toplamda 14 kaçak göçmen kurtarıldı.
Kaçak göçmenler işlemlerinin sonrasında Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.