Fon piyasasındaki gelişmelerin etkisiyle son 10 günlük dönemde Borsa İstanbul’daki günlük işlem hacmi yaklaşık 270 milyar TL’den 110 milyar TL seviyelerine geriledi. Kuveyt Türk Yatırım, fon piyasasında yaşanan sürecin etkilerinin bir süre daha devam edebileceği değerlendirmesinde bulunarak 12.800-12.600 bandını destek olarak gösterdi. Bu arada haftalık bazda para girişi ve çıkışı olan hisseler de belli oldu.

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TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da fon piyasasında yaşanan gelişmelerin etkisi devam ediyor. Kuveyt Türk Yatırım tarafından paylaşılan haftalık analizde; fonların tasfiye süreci, tutuklama kararları ve bazı aracı kurumlara getirilen kısıtlamaların piyasada risk iştahını da düşürdüğü belirtildi.

Analize göre, fon piyasasındaki gelişmelerin etkisiyle son 10 günlük dönemde Borsa İstanbul’daki günlük işlem hacmi yaklaşık 270 milyar TL’den 110 milyar TL seviyelerine kadar geriledi. Bu süreçte hisse bazlı ayrışmaların belirginleştiği görüldü. Yaşanan süreçte BİST 30 hisselerinin BİST 100’e kıyasla kısmen pozitif ayrıştığına da dikkat çekildi.

PETROL VE ENFLASYON

Kuveyt Türk Yatırım’ın analizine göre; piyasalardaki risk algısının önemli göstergelerinden olan Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) de, süreç öncesindeki 215-220 puan bandından 240 puanın üzerine çıktı.

Yüksek seyreden petrol fiyatlarının Türkiye’de dezenflasyon sürecini zorlayan unsurlar arasında yer almaya devam ettiği belirtilen analizde “Eylül ayında enflasyonun yüzde 1,94 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz” denildi.

Borsada işlem hacmi düştü! İşte para girişi ve çıkışı olan hisseler

BİST 30’DA AYRIŞMA

Kuveyt Türk Yatırım, fon piyasasında yaşanan sürecin etkilerinin bir süre daha devam edebileceği değerlendirmesinde de bulunarak “Özellikle gün içi işlem hacmindeki keskin gerileme, endeksteki alım iştahını sınırlıyor. Bu sebeple BİST 30 ekseninde pozitif ayrışmalar önümüzdeki dönemde de sürebilir” görüşü öne çıkarıldı.

Raporda, otoritelerden gelecek mesajların piyasaların yönü açısından kritik olduğu vurgulandı. Küresel piyasalarda petrol fiyatlarının yanı sıra yurt içindeki enflasyon görünümü de yakından izlenecek.

Borsada işlem hacmi düştü! İşte para girişi ve çıkışı olan hisseler

BİST 100’DE KRİTİK SEVİYELER

Teknik görünümde ise Kuveyt Türk Yatırım, 13 bin puanın altında gerçekleşecek kapanışlarda 12.800 ve 12.600 seviyelerini destek olarak gösteriyor. Kurum, yukarı yönlü hareketlerde ise 13.300 ve 13.500 seviyelerinin direnç olarak öne çıkabileceğini aktardı. BİST 100 endeksi bu hafta %2,9 kapanışla 12.899 puandan kapanış yapmıştı.

PARA GİRİŞİ OLAN HİSSELER

Hisse Kodu Tutar THYAO 795,85 milyon TL ASELS 646,28 milyon TL BIMAS 414,60 milyon TL AKBNK 300,07 milyon TL ASTOR 253,14 milyon TL

PARA ÇIKIŞI OLAN HİSSELER

Hisse Kodu Tutar (TL) TUPRS -225,51 milyon TL SASA -109,21 milyon TL TRALT -60,03 milyon TL GENIL -49,63 milyon TL ISCTR -39,03 milyon TL

Önemli Uyarı: Bu içerik, borsada gerçekleşen işlemler ve aracı kurum raporları dikkate alınarak hazırlandı. Herhangi bir tavsiye niteliğinde kesinlikle değildir.