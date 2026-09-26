MasterChef’te yürekler ağza geldi! Boğazına yemek kaçtı, ilk müdahale Mehmet Şef’ten geldi

MasterChef Türkiye’nin 25 Eylül 2026 tarihli bölümünde ödül oyunu sırasında yarışmacıları ve stüdyoda bulunanlar korkutan bir olay yaşandı. Mavi takımda mücadele eden Emre, kendisine verilen ürünü yediği sırada bir anda yutkunmakta zorlandı. Yarışmacının nefes almakta güçlük çekmesi üzerine stüdyoda kısa süreli panik yaşandı. Şef Mehmet Yalçınkaya hemen yarışmacıya Heimlich manevrası uyguladı.

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MasterChef Türkiye’de ödül oyunu sırasında korku dolu anlar yaşandı. Mavi takım yarışmacısı Emre’nin yemek yediği sırada nefes almakta zorlanması üzerine stüdyoda panik yaşandı.

Emre’nin durumunu fark eden Mehmet Şef, vakit kaybetmeden yarışmacının yanına yöneldi. Nefes almakta zorlandığı görülen Emre’ye müdahale eden Mehmet Şef, nefes yolunun açılması için Heimlich manevrası uyguladı. Yaşananlar sırasında diğer yarışmacılar da büyük endişe yaşarken, gözler Mehmet Şef’in müdahalesine çevrildi.

MasterChef’te yürekler ağıza geldi! Boğazına yemek kaçtı, ilk müdahale Mehmet Şef’ten geldi

HEIMLICH MANEVRASIYLA MÜDAHALE ETTİ

Mehmet Şef’in müdahalesinin ardından Emre’nin kısa süre içerisinde rahatladığı görüldü. Yarışmacının “Yuttum” diyerek nefes alabildiğini belirtmesi üzerine stüdyoda yaşanan panik sona erdi. Mehmet Şef ise Emre’nin durumunun tamamen düzeldiğinden emin olmak için bir süre yanında kaldı.

MasterChef’te yürekler ağıza geldi! Boğazına yemek kaçtı, ilk müdahale Mehmet Şef’ten geldi

“EN KORKTUĞUM ŞEY”

Yaşanan olayın ardından yarışmacıya su verilmesini isteyen Mehmet Şef, Emre’nin bir süre oturup dinlenmesini söyledi. Olayın kendisini de oldukça korkuttuğunu ifade eden Mehmet Şef, “Çok korktum. Bir su verin. Gel biraz otur, sakinleş. Bu benim en korktuğum şey” sözleriyle yaşadığı endişeyi dile getirdi.

MasterChef’te yürekler ağıza geldi! Boğazına yemek kaçtı, ilk müdahale Mehmet Şef’ten geldi

Kısa süreli korkuya neden olan olayın ardından Emre’nin durumunun iyi olduğu görüldü ve yarışmaya devam edildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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