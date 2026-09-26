Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

Pasifik'te 7 büyüklüğünde deprem! Tsunami açıklaması geldi

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Pasifik'te 7 büyüklüğünde deprem! Tsunami açıklaması geldi
Başlık ResmiYeni Kaledonyada 7 büyüklüğünde deprem!

Fransa'nın Hint-Pasifik'teki denizaşırı toprağı Yeni Kaledonya açıklarında 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kaydet
|

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'nin (USGS) güncel verilerine göre deprem, Loyalty Adaları'ndaki Tadine bölgesinin yaklaşık 80 kilometre doğu-kuzeydoğusunda meydana geldi.

DEPREM 10 KİLOMETRE DERİNLİKTE

6,6 büyüklüğündeki depremin yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde kaydedildiği bildirildi.

Sarsıntının merkez üssünün denizde olması nedeniyle gözler tsunami riskine çevrildi.

Pasifik'te 7 büyüklüğünde deprem! Tsunami açıklaması geldi
Başlık ResmiPasifik'te 7 büyüklüğünde deprem! Tsunami açıklaması geldi

TSUNAMİ TEHDİDİ YOK

ABD Ulusal Tsunami Uyarı Merkezi tarafından yapılan değerlendirmede, depremin ardından tsunami uyarısı veya tehdidinin bulunmadığı bildirildi.

Bölgeden gelen ilk bilgilere göre deprem nedeniyle herhangi bir can kaybı veya ciddi hasar bildirilmedi.

Ayrıntılar geliyor...

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
CHP’DEN YAVAŞ’A AÇIK KAPI
CHP’DEN YAVAŞ’A AÇIK KAPI
"Bugünden yarının hesabı yapılmaz"
FİTCH'TEN TÜRKİYE TAHMİNLERİ!
FİTCH'TEN TÜRKİYE TAHMİNLERİ!
Yıl sonunda dolar ve enflasyon ne kadar olacak?
İŞÇİYE KÜFRETTİ, KARAR ÇIKTI
İŞÇİYE KÜFRETTİ, KARAR ÇIKTI
Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar
'O ANDA TÜM GEÇMİŞİM GİTTİ'
'O ANDA TÜM GEÇMİŞİM GİTTİ'
Roberto Carlos servetini bir gecede kaybetmiş!
İŞLEM HACMİ DÜŞTÜ!
İŞLEM HACMİ DÜŞTÜ!
İşte para girişi ve çıkışı olan hisseler
“GÖRÜNÜRLÜK” KRİTERİ!
“GÖRÜNÜRLÜK” KRİTERİ!
Paylaşımda takibe göre ceza geliyor
ŞEHİR ARACINDAN SUV'A
ŞEHİR ARACINDAN SUV'A
2,5 milyon TL bandındaki en popüler elektrikli modeller
MECLİS'İ İŞARET ETTİ
MECLİS'İ İŞARET ETTİ
Numan Kurtulmuş'tan erken seçim açıklaması
YÜREKLER AĞZA GELDİ
YÜREKLER AĞZA GELDİ
Boğazına yemek kaçtı! Mehmet Şef'ten ilk müdahale...
3 DÖNEM TRANSFER YASAĞI
3 DÖNEM TRANSFER YASAĞI
FIFA duyurdu! Fenerbahçe'ye büyük şok
DUŞ ALMIYOR, EVDEN ÇIKMIYOR
DUŞ ALMIYOR, EVDEN ÇIKMIYOR
Türkiye'nin konuştuğu Barış Özbay'dan kötü haber
OKUL SALDIRISINDA YENİ GELİŞME
OKUL SALDIRISINDA YENİ GELİŞME
Annesi, babası ve dedesi hakkında karar çıktı
HAKEMİN SÖZLERİNİ AÇIKLADI
HAKEMİN SÖZLERİNİ AÇIKLADI
Merih Demiral kritik pozisyonla ilgili konuştu
ANKARA KULİSLERİ HAREKETLENDİ
ANKARA KULİSLERİ HAREKETLENDİ
Yavaş'ın kararı yeni ihtimalleri doğurdu
MİLLİLER MORALSİZ BAŞLADI
MİLLİLER MORALSİZ BAŞLADI
Türkiye, Fransa'ya tek golle kaybetti
GENETİKTE YENİ DÖNEM!
GENETİKTE YENİ DÖNEM!
Tek testle binden fazla kalıtsal hastalığa tarama
"TEMEL MATEMATİK UNUTULUYOR"
Yapay zeka öğrencileri tembelleştiriyor mu?
GÜNDOĞAN YOLCU
GÜNDOĞAN YOLCU
Sarı kırmızılılarda transfer hareketliliği
7 GÜNLÜK PLAN ORTAYA ÇIKTI
7 GÜNLÜK PLAN ORTAYA ÇIKTI
ABD-İran savaşında yeni perde
"DAHA FAZLASINI HAK ETTİK"
Montella'nın Fransa maçı üzüntüsü
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Trabzonspor'un teklifine
Trabzonspor'a "evet" dedi: Alman yıldızın yeni görevi
Kaydet
Gaziantep'de bir işletmede 2 kamyon bozuk cips ve şekerleme yakalandı
Gaziantep'de bir işletmede 2 kamyon bozuk cips ve şekerleme yakalandı
Kaydet
Kent kent gezip çalmış! 260 yıl hapis cezası bulunan hamile hırsız bu kez yakayı ele verdi
Hamile hırsız bu kez yakayı ele verdi
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.