Fransa'nın Hint-Pasifik'teki denizaşırı toprağı Yeni Kaledonya açıklarında 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'nin (USGS) güncel verilerine göre deprem, Loyalty Adaları'ndaki Tadine bölgesinin yaklaşık 80 kilometre doğu-kuzeydoğusunda meydana geldi.

DEPREM 10 KİLOMETRE DERİNLİKTE

6,6 büyüklüğündeki depremin yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde kaydedildiği bildirildi.

Sarsıntının merkez üssünün denizde olması nedeniyle gözler tsunami riskine çevrildi.

Pasifik'te 7 büyüklüğünde deprem! Tsunami açıklaması geldi

TSUNAMİ TEHDİDİ YOK

ABD Ulusal Tsunami Uyarı Merkezi tarafından yapılan değerlendirmede, depremin ardından tsunami uyarısı veya tehdidinin bulunmadığı bildirildi.

Bölgeden gelen ilk bilgilere göre deprem nedeniyle herhangi bir can kaybı veya ciddi hasar bildirilmedi.

Ayrıntılar geliyor...

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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