Atina'daki bina patlamasında bilanço ağırlaştı: 4 kişinin cesedine ulaşıldı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da dün bir binada gerçekleşen patlama sonucu yıkılan binanın enkazından 4 kişinin cesedine ulaşılırken, 2 kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

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Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, arama kurtarma ekipleri Atina'nın Plaka semtindeki enkazdan 4 ceset çıkardı.

CESETLERDEN BİRİ, KADIN BİR TURİSTE AİT

Cesetlerden biri Atina'ya tatile gelen ve yıkılan binanın dairelerinden birini ailesiyle birlikte kiralayan ABD'li bir kadına ait. Enkazdaki kayıp 2 kişi için arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken, patlamanın sebebi ise henüz bilinmiyor.

Atinadaki bina patlamasında bilanço ağırlaştı: 4 kişinin cesedine ulaşıldı

NE OLMUŞTU?

Plaka'daki bir binada dün sabah saatlerinde patlama meydana gelmiş, bina yıkılmıştı. Binanın her iki yanındaki iki binada da ciddi hasar meydana gelmişti.

Atinadaki bina patlamasında bilanço ağırlaştı: 4 kişinin cesedine ulaşıldı

Patlama sırasında aracıyla olay yerinden geçen bir kişi hafif yaralanmış, itfaiye ekipleri hasar gören yan binadan da iki kadını çıkarmıştı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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