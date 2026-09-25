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Dünya

Yunanistan'da binada patlama! Üçü turist beş kişi kayıp

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Yunanistan'ın başkenti Atina'daki bir binada patlama meydana geldi. Olayda binanın önünden geçen bir kişinin yaralandığı, üçü turist olmak üzere beş kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

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Yunan devlet televizyonu ERT'nin haberine göre, Atina'nın tarihi ve turistik merkezlerinden Plaka semtindeki eski bir binada sabah saatlerinde patlama meydana geldi.

5 KİŞİ KAYIP

Patlama sonucu bina yıkılırken, aracıyla binanın önünden geçen bir kişi hafif yaralandı, yan binalarda da hasar meydana geldi. AFP'nin aktardığına göre, üçü turist olmak üzere beş kişinin ise kayıp olarak bildirildi.

İtfaiye ekiplerinin olay yerine geldiğinde yardım talep eden iki kadın da bulundukları binadan çıkarıldı, her iki kadın da kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.

Yunanistanda binada patlama! Üçü turist beş kişi kayıp
Başlık ResmiYunanistanda binada patlama! Üçü turist beş kişi kayıp

İtfaiye sözcüsü AFP'ye yaptığı açıklamada, enkaz altında kalmış olabilecek kişileri bulmak için arama kurtarma operasyonunun sürdüğünü söyledi. Sözcü, "Binada yaşlı bir çift ile üç turistin daha kaldığını öğrendik ve patlama anında orada olup olmadıklarını belirlemeye çalışıyoruz" diye ekledi.

Patlamanın sebebinin araştırıldığı, doğal gaz sızıntısından kaynaklanmış olabileceği belirtildi.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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