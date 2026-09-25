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Sağlık

Kabızlık şikayetiyle gitmişti, acı gerçek hastanede çıktı: Golf topu büyüklüğündeymiş

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Kabızlık şikayetiyle gitmişti, acı gerçek hastanede çıktı: Golf topu büyüklüğündeymiş
Başlık ResmiKabızlık şikayetiyle gitmişti, acı gerçek hastanede çıktı: Golf topu büyüklüğündeymiş

ABD’de sağlıklı bir hayat süren 29 yaşındaki Josh Vitner-Jackson, basit bir kabızlık şikayetiyle gittiği hastanede kolon kanseri olduğunu öğrendi. Altı yıl süren mücadelenin ardından, kanserinin akciğerlerine sıçradığını öğrenen genç adam, şimdi genç hastalara destek için kurduğu yardım kuruluşunda görev alıyor.

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ABD’de yaşayan ve dayanıklılık sporlarına olan ilgisiyle tanınan 29 yaşındaki Josh’un lif eksikliğine bağladığı basit bir kabızlık şikayeti, hayatını tamamen değiştirdi.

Yaşının genç olması nedeniyle durumu ilk başlarda ciddiye almayan Josh, doktora gitmesine rağmen sadece beslenme tavsiyeleri ve müshil ilaçlarıyla eve gönderildi. Şiddetli karın ağrıları ve aşırı şişkinlik şikayetlerinin dayanılmaz bir boyuta ulaşması üzerine yapılan detaylı taramalarda, bağırsağında golf topu büyüklüğünde bir tümör tespit edildi.

Kabızlık şikayetiyle gitmişti, acı gerçek hastanede çıktı: Golf topu büyüklüğündeymiş
Başlık ResmiKabızlık şikayetiyle gitmişti, acı gerçek hastanede çıktı: Golf topu büyüklüğündeymiş

GOLF TOPU BÜYÜKLÜĞÜNDEYMİŞ

Acil ameliyata alınan Josh'ın bağırsağından 40 santimetrelik doku ile 15 lenf düğümü çıkarıldı. Lenf düğümlerinin yedisinde kanser hücrelerine rastlanması üzerine 12 seanslık yoğun bir kemoterapi süreci başladı. Nisan 2021'de hastalığın gerilediği müjdesini alan genç adam tam rahat bir nefes almışken, 2022'deki rutin kontrollerde akciğerlerinde lekeler belirlendi.

DÖRDÜNCÜ EVRE KANSER BELİRTİSİYMİŞ

Başlangıçta Covid-19 kalıntısı sanılan bu lekelerin, aslında dördüncü evreye ilerleyen ve tedavi edilemez duruma gelen kolon kanserinin metastazı olduğu anlaşıldı. Süreç içerisinde solunum yolları ağır hasar gören Josh, taşınabilir oksijen cihazı ve tekerlekli sandalyeye bağımlı hale gelirken, geçirdiği akciğer enfeksiyonları ve ilaç alerjileri nedeniyle uzun süreler hastanede yatmak zorunda kaldı.

Kabızlık şikayetiyle gitmişti, acı gerçek hastanede çıktı: Golf topu büyüklüğündeymiş
Başlık ResmiKabızlık şikayetiyle gitmişti, acı gerçek hastanede çıktı: Golf topu büyüklüğündeymiş

Bugün nefes almayı "pipetle soluk çekmeye" benzeten Josh, son taramalara göre hastalığının stabil seyrettiğini belirterek hayata tutunmaya devam ediyor.

Deneysel tedavileri için başlatılan bağış kampanyasında destek toplayan genç adam, kemoterapiye ilk başladığında hissettiği yalnızlığı başkalarının yaşamaması için "Chat Cancer" adında bir yardım kuruluşu kurarak genç hastalara umut oluyor.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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