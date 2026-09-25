Kilis'te cadde ortasında meydan dayağı! Kanlar içinde kaldığı anlar kamerada!

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Kilis'in Ekrem Çetin Mahallesi'nde, bir şahsın sokak ortasında tekme ve tokatlarla darbedilerek kanlar içinde bırakıldığı şiddet anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Başlangıçta alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı belirtilen ancak sonrasında darbedilen şahıs hakkında ortaya atılan şantaj iddialarıyla boyut değiştiren kavga, izleyenlerin kanını dondurdu. Sosyal medyada da yayılan şiddet görüntülerinin ve mağdurun şikayetinin ardından harekete geçen polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi kıskıvrak gözaltına alırken, yankı uyandıran olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Kilis Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIKilis

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