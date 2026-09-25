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Dünya

Yol üstünde bomba gibi patladı! Motosikletli saniyelerle kurtuldu

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Venezuela’da yüksek basınç nedeniyle patlayan ana su borusu, caddeleri kısa sürede su altında bıraktı. Çevredeki iş yerleri zarar görürken bir otomobil kullanılamaz hale geldi. O sırada yoldan geçen motosikletlinin faciadan saniyelerle kurtulduğu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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Venezuela’da sabah saatlerinde patlayan bir ana su borusu paniğe neden oldu. Kent merkezindeki yeraltı boru hattında henüz belirlenemeyen bir nedenle oluşan yüksek basınç, borunun aniden patlamasına yol açtı.

SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ

Patlamayla birlikte borudan çıkan tonlarca su kısa sürede caddeye yayıldı. Sokaklar adeta göle dönerken çevredeki iş yerleri zarar gördü, park halindeki bir otomobil ise kullanılamaz hale geldi. Olay sırasında bölgede bulunanlar büyük panik yaşadı.

Ülkede korkutan patlama! Cadde göle döndü, motosikletli saniyelerle kurtuldu
Başlık ResmiÜlkede korkutan patlama! Cadde göle döndü, motosikletli saniyelerle kurtuldu

MOTOSİKLETLİ SON ANDA KURTULDU

Patlamanın meydana geldiği sırada caddeden motosikletiyle geçen bir sürücü de suyun hızla üzerine doğru geldiğini fark etti. Tehlikeyi son anda gören motosikletli, aracından inerek hızla bölgeden uzaklaştı. Sürücünün saniyelerle kurtulduğu o anlar, çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Ülkede korkutan patlama! Cadde göle döndü, motosikletli saniyelerle kurtuldu
Başlık ResmiÜlkede korkutan patlama! Cadde göle döndü, motosikletli saniyelerle kurtuldu

Büyük paniğe neden olan patlamanın ardından bölgede güvenlik önlemleri alınırken, ekiplerin hasarın giderilmesi ve su baskınının kontrol altına alınması için çalışma başlattığı belirtildi.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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