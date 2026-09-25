Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Haberler

Dünya Eczacılar Günü mesajları ve sözleri! "25 Eylül Dünya Eczacılar Günü kutlu olsun"

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Dünya Eczacılar Günü mesajları ve sözleri!
Başlık ResmiDünya Eczacılar Günü mesajları ve sözleri! 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü kutlu olsun

Her yıl milyonlarca insanın sağlık yolculuğunda vazgeçilmez bir rol üstlenen eczacıların fedakârlıklarını ve uzmanlıklarını onurlandırmak amacıyla kutlanan Dünya Eczacılar Günü, sağlık emekçileri eczacılara teşekkür etme fırsatı sunuyor. Eczacıların bu özel günü kutlamak isteyen vatandaşlar, "Dünya Eczacılar Günü mesajlarını" çeşitli mecralar üzerinden paylaşıyor. İşte Dünya Eczacılar Günü mesajları ve sözlerinden örnekler...

Kaydet
|

14 Mayıs 1839'da Sultan II. Mahmud’un kurduğu Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’nin açılışıyla birlikte eczacılık sınıfının da oluşturulması, modern eczacılığın Türkiye’deki başlangıcı kabul ediliyor. Ancak, 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü, Uluslararası Eczacılık Federasyonu'nun (FIP) 2009 yılında İstanbul’da düzenlenen kongresinde alınan bir kararla, küresel çapta eczacılık bayramı olarak kabul edilmiştir. Diğer bir deyişle, 25 Eylül'ün Dünya Eczacılar Günü’nün çıkış noktası İstanbul'dur ama ülkemizde bu bayram yaygın olarak 14 Mayıs’da kutlanmaktadır.

Dünya Eczacılar Günü mesajları ve sözleri! 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü kutlu olsun
Başlık ResmiDünya Eczacılar Günü mesajları ve sözleri! 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü kutlu olsun

ECZACILAR GÜNÜ MESAJLARI

"Sağlıklı yarınların temelinde bilgi, emek, özveri ve insan hayatına dokunan değerli bir meslek var. İlaç ve sağlık hizmetlerinin güvenli, etkin ve erişilebilir şekilde sunulmasında önemli bir rol üstlenen tüm eczacılarımızın 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü’nü kutluyoruz."

"Bilgisi, emeği ve özverisiyle sağlığa değer katan tüm eczacılarımızın Dünya Eczacılar Günü kutlu olsun!"

"Bilgi ve tecrübeleriyle vatandaşlarımızın yanında olan, sağlık hizmetlerimizin önemli bir parçası olarak özveriyle görev yapan tüm eczacılarımıza teşekkür ediyoruz.Dünya Eczacılar Günü kutlu olsun."

Dünya Eczacılar Günü mesajları ve sözleri! 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü kutlu olsun
Başlık ResmiDünya Eczacılar Günü mesajları ve sözleri! 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü kutlu olsun

"Memleketin dört bir yanında büyük bir özveriyle görev yapan tüm meslektaşlarımın 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü’nü kutluyor; bu onurlu mesleğin tüm üyelerine saygılarımı sunuyorum."

"Ülkemizin dört bir yanında toplum sağlığının korunması için büyük bir özveriyle görevlerini ifa eden eczacılarımızın 25 Eylül Dünya #EczacılarGünü’nü kutluyorum."

"Sağlık sistemimizin en önemli halkalarından biri olan eczacılarımızın Dünya Eczacılar Günü kutlu olsun"

"Sağlığımızın en yakın danışmanları ve sağlık hizmetlerimizin vazgeçilmez bir parçası olan tüm eczacılarımıza özverili emekleri için teşekkür ederiz."

Dünya Eczacılar Günü mesajları ve sözleri! 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü kutlu olsun
Başlık ResmiDünya Eczacılar Günü mesajları ve sözleri! 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü kutlu olsun

"Halk sağlığını kamusal bir hak ve sosyal adalet meselesi olarak gören, birinci basamak sağlık hizmetlerinin ön safında yer alan, meslek onurunu koruyup, yücelten tüm meslektaşlarımın ve büyük eczacı ailemin Dünya Eczacılar Günü’nü kutluyorum."

"İnsana dokunan, sağlığımız için gece gündüz demeden özveriyle çalışan tüm değerli eczacılarımıza gönülden teşekkür ediyor, Dünya Eczacılar Günü’nü kutluyorum.İyi ki varsınız."

"Sağlığımızın en yakın danışmanları, sağlık hizmetlerimizin vazgeçilmez bir parçası olan tüm eczacılarımıza emekleri ve özverileri için teşekkür ediyoruz.25 Eylül Dünya Eczacılar Günü kutlu olsun. "

"Her ilacın arkasında bilgi, dikkat ve büyük bir sorumluluk var. Sağlığın her adımında bilgi ve emekleriyle topluma fayda sağlayan tüm eczacılarımızın 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü kutlu olsun."

Dünya Eczacılar Günü mesajları ve sözleri! 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü kutlu olsun
Başlık ResmiDünya Eczacılar Günü mesajları ve sözleri! 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü kutlu olsun

"Toplum sağlığını korumak için gece gündüz çalışan, doğru bilgiye erişimde, salgınlarda ve afetlerde halkın yanında özveriyle görev yapan eczacılarımızın 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü kutlu olsun."

"İlaçların güvenli, doğru ve etkili kullanımının sağlanmasında; hasta güvenliğinin korunmasında ve sağlık hizmetlerinin kesintisiz yürütülmesinde önemli görevler üstlenen tüm eczacılarımızın Dünya Eczacılar Günü’nü kutlarız"

Dünya Eczacılar Günü mesajları ve sözleri! 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü kutlu olsun
Başlık ResmiDünya Eczacılar Günü mesajları ve sözleri! 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü kutlu olsun

"Sağlığımızın en önemli halkalarından biri olan eczacılarımız, yaşamın her anında yanımızda. Mesleğini büyük bir sorumlulukla sürdüren tüm eczacılarımızın 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü kutlu olsun."

Editör : ÖZGE YİĞİT
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
"BİRİKİMLER SAHİPSİZ DEĞİL"
Bakan Gürlek'ten fon soruşturması açıklaması
PANELCİLER YAKALANDI!
PANELCİLER YAKALANDI!
101 milyon vatandaşın bilgilerini satmışlardı
"ASKERİ DESTEK" MESAJI
Mekke Anlaşması'nın merak edilen maddesini açıkladı
SURVIVOR’DAN SORUŞTURMAYA...
SURVIVOR’DAN SORUŞTURMAYA...
Operasyondan bir gün önce hissetleri devretmişler!
ÜSTEL BİLANÇOYU PAYLAŞTI
ÜSTEL BİLANÇOYU PAYLAŞTI
Girne'de batan geminin kara kutusuna ulaşıldı!
FON SORUŞTURMASINDA 3. DALGA
FON SORUŞTURMASINDA 3. DALGA
Kapalı dönemde işlem yapan 12 kişi belli oldu
FON ÜCRETİ YALANI ÇÖKTÜ
FON ÜCRETİ YALANI ÇÖKTÜ
DMM halktan para toplanacağı iddialarını yalanladı
KONUTTA SON ORANLAR!
KONUTTA SON ORANLAR!
1 milyon TL’nin güncel geri ödemesi
SEFERBERLİK EMRİ GELDİ
SEFERBERLİK EMRİ GELDİ
Yunanistan diken üstünde!
'GÖRÜŞECEĞİZ'
'GÖRÜŞECEĞİZ'
Özbek'ten Buruk'un geleceği için çarpıcı sözler
'ASIL SORUN BU'
'ASIL SORUN BU'
Aslanın kayıp yıldızı için ülkesinden çarpıcı yorum
MİLLİ SERVET 8 YILDIR ÇÜRÜYOR
MİLLİ SERVET 8 YILDIR ÇÜRÜYOR
1,5 saatlik yol 10 dakikaya düşecekti, İBB iptal etti
TOKİ ARAZİSİYLE BÜYÜK TUZAK
TOKİ ARAZİSİYLE BÜYÜK TUZAK
Sahte belgeyle milyonlar toplayan kooperatife inceleme
TRABZON'DA SALAH BEREKETİ
TRABZON'DA SALAH BEREKETİ
Forma satışında rekor geldi
KATILIMEVİM VE BİREVİM....
KATILIMEVİM VE BİREVİM....
Finansal Kurumlar Birliği devir sürecini değerlendirdi
"HER DOSYADA BİR İNSAN VAR"
Bakan Gürlek uzayan davalar için talimat verdi
AYRILIĞI KAFAYA KOYDU
AYRILIĞI KAFAYA KOYDU
Fenerbahçeli yıldızın transfer planı ortaya çıktı
DENİZE SÜRÜKLENDİLER!
DENİZE SÜRÜKLENDİLER!
Kazakistan'daki askeri tatbikatın bilançosu ağırlaşıyor
MACRON DUYURDU
MACRON DUYURDU
Fransız askerleri Suudi Arabistan'a gidiyor!
KAP AÇIKLAMASI GELDİ!
KAP AÇIKLAMASI GELDİ!
Katılımevim ve Birevim'in devrinde kritik gelişme
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Jannik Sinner'a sakatlık engeli: Çin Açık'tan çekildi
Sinner'a sakatlık engeli: Çin Açık'tan çekildi
Kaydet
Felix Zwayer nereli, hangi maçları yönetti? Türkiye-Fransa maçının hakemi Zwayer oldu!
Felix Zwayer nereli, hangi maçları yönetti? Türkiye-Fransa maçının hakemi Zwayer oldu!
Kaydet
Survivor’dan fon soruşturmasına! “Yerli Adriana Lima” Fatmagül Lafçı gözaltına alındı
Survivor’dan fon soruşturmasına! “Yerli Adriana Lima” Fatmagül Lafçı gözaltına alındı
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.