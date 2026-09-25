Her yıl milyonlarca insanın sağlık yolculuğunda vazgeçilmez bir rol üstlenen eczacıların fedakârlıklarını ve uzmanlıklarını onurlandırmak amacıyla kutlanan Dünya Eczacılar Günü, sağlık emekçileri eczacılara teşekkür etme fırsatı sunuyor. Eczacıların bu özel günü kutlamak isteyen vatandaşlar, "Dünya Eczacılar Günü mesajlarını" çeşitli mecralar üzerinden paylaşıyor. İşte Dünya Eczacılar Günü mesajları ve sözlerinden örnekler...

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14 Mayıs 1839'da Sultan II. Mahmud’un kurduğu Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’nin açılışıyla birlikte eczacılık sınıfının da oluşturulması, modern eczacılığın Türkiye’deki başlangıcı kabul ediliyor. Ancak, 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü, Uluslararası Eczacılık Federasyonu'nun (FIP) 2009 yılında İstanbul’da düzenlenen kongresinde alınan bir kararla, küresel çapta eczacılık bayramı olarak kabul edilmiştir. Diğer bir deyişle, 25 Eylül'ün Dünya Eczacılar Günü’nün çıkış noktası İstanbul'dur ama ülkemizde bu bayram yaygın olarak 14 Mayıs’da kutlanmaktadır.

Dünya Eczacılar Günü mesajları ve sözleri! 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü kutlu olsun

ECZACILAR GÜNÜ MESAJLARI

"Sağlıklı yarınların temelinde bilgi, emek, özveri ve insan hayatına dokunan değerli bir meslek var. İlaç ve sağlık hizmetlerinin güvenli, etkin ve erişilebilir şekilde sunulmasında önemli bir rol üstlenen tüm eczacılarımızın 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü’nü kutluyoruz."

"Bilgisi, emeği ve özverisiyle sağlığa değer katan tüm eczacılarımızın Dünya Eczacılar Günü kutlu olsun!"

"Bilgi ve tecrübeleriyle vatandaşlarımızın yanında olan, sağlık hizmetlerimizin önemli bir parçası olarak özveriyle görev yapan tüm eczacılarımıza teşekkür ediyoruz.Dünya Eczacılar Günü kutlu olsun."

Dünya Eczacılar Günü mesajları ve sözleri! 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü kutlu olsun

"Memleketin dört bir yanında büyük bir özveriyle görev yapan tüm meslektaşlarımın 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü’nü kutluyor; bu onurlu mesleğin tüm üyelerine saygılarımı sunuyorum."

"Ülkemizin dört bir yanında toplum sağlığının korunması için büyük bir özveriyle görevlerini ifa eden eczacılarımızın 25 Eylül Dünya #EczacılarGünü’nü kutluyorum."

"Sağlık sistemimizin en önemli halkalarından biri olan eczacılarımızın Dünya Eczacılar Günü kutlu olsun"

"Sağlığımızın en yakın danışmanları ve sağlık hizmetlerimizin vazgeçilmez bir parçası olan tüm eczacılarımıza özverili emekleri için teşekkür ederiz."

Dünya Eczacılar Günü mesajları ve sözleri! 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü kutlu olsun

"Halk sağlığını kamusal bir hak ve sosyal adalet meselesi olarak gören, birinci basamak sağlık hizmetlerinin ön safında yer alan, meslek onurunu koruyup, yücelten tüm meslektaşlarımın ve büyük eczacı ailemin Dünya Eczacılar Günü’nü kutluyorum."

"İnsana dokunan, sağlığımız için gece gündüz demeden özveriyle çalışan tüm değerli eczacılarımıza gönülden teşekkür ediyor, Dünya Eczacılar Günü’nü kutluyorum.İyi ki varsınız."

"Sağlığımızın en yakın danışmanları, sağlık hizmetlerimizin vazgeçilmez bir parçası olan tüm eczacılarımıza emekleri ve özverileri için teşekkür ediyoruz.25 Eylül Dünya Eczacılar Günü kutlu olsun. "

"Her ilacın arkasında bilgi, dikkat ve büyük bir sorumluluk var. Sağlığın her adımında bilgi ve emekleriyle topluma fayda sağlayan tüm eczacılarımızın 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü kutlu olsun."

Dünya Eczacılar Günü mesajları ve sözleri! 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü kutlu olsun

"Toplum sağlığını korumak için gece gündüz çalışan, doğru bilgiye erişimde, salgınlarda ve afetlerde halkın yanında özveriyle görev yapan eczacılarımızın 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü kutlu olsun."

"İlaçların güvenli, doğru ve etkili kullanımının sağlanmasında; hasta güvenliğinin korunmasında ve sağlık hizmetlerinin kesintisiz yürütülmesinde önemli görevler üstlenen tüm eczacılarımızın Dünya Eczacılar Günü’nü kutlarız"

Dünya Eczacılar Günü mesajları ve sözleri! 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü kutlu olsun

"Sağlığımızın en önemli halkalarından biri olan eczacılarımız, yaşamın her anında yanımızda. Mesleğini büyük bir sorumlulukla sürdüren tüm eczacılarımızın 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü kutlu olsun."

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