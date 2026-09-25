A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi'ndeki yeni sezonu Fransa karşılaşmasıyla başlıyor. Ay-yıldızlı ekibin Kocaeli'de Fransa'yı ağırlayacağı mücadelede düdük çalacak isim belli olurken Felix Zwayer futbolseverlerin gündemine oturdu. Felix Zwayer nereli, hangi maçları yönetti soruları araştırılmaya başlandı.

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UEFA, Türkiye ile Fransa arasında oynanacak UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup karşılaşmasının hakem kadrosunu açıkladı. Kocaeli Stadyumu'nda 25 Eylül 2026 Cuma günü saat 21.45'te başlayacak mücadelede Almanya Futbol Federasyonundan Felix Zwayer orta hakem olarak görev yapacak. Peki, Felix Zwayer nereli, hangi maçları yönetti?

Felix Zwayer nereli, hangi maçları yönetti? Türkiye-Fransa maçının hakemi Zwayer oldu!

FELİX ZWAYER NERELİ?

Felix Zwayer, 19 Mayıs 1981 tarihinde Batı Berlin'de dünyaya geldi. Alman hakem, Berlin futbol çevresinde yetişti ve kariyerinin önemli bölümünü Almanya'da geçirdi.

Zwayer hakemlik kariyerine 2004 yılında DFB seviyesinde başladı. Ardından 2. Bundesliga'da görev yapan Alman hakem, 2009-2010 sezonunda Bundesliga'da orta hakem olarak maç yönetmeye başladı. 2012 yılında ise FIFA hakemleri listesine dahil edildi.



Felix Zwayer nereli, hangi maçları yönetti? Türkiye-Fransa maçının hakemi Zwayer oldu!

FELİX ZWAYER HANGİ MAÇLARI YÖNETTİ?

Felix Zwayer daha önce Türkiye'nin dahil olduğu 2 maçı yönetmişti. Zwayer'in yönettiği 23 Mart 2025'te oynanan Macaristan-Türkiye UEFA Uluslar Ligi play-off rövanşını 3-1 Türkiye kazanmıştı.

18 Kasım 2025'te İspanya ile Türkiye arasında Sevilla'daki La Cartuja Stadyumu'nda oynanan 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu karşılaşmasını Felix Zwayer yönetti. Karşılaşma 2-2 sona erdi.

Felix Zwayer nereli, hangi maçları yönetti? Türkiye-Fransa maçının hakemi Zwayer oldu!

FELİX ZWAYER YÖNETTİĞİ MAÇLAR

Müsabaka Maç sayısı Bundesliga 265 2. Bundesliga 112 UEFA Şampiyonlar Ligi 42 DFB Pokal 34 NOFV-Oberliga Nord 32 NOFV-Oberliga Süd 31 UEFA Avrupa Ligi 30 3. Lig 30 Regionalliga Nord 20 UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri 13 A-Junioren Bundesliga Nord/Nordost 13 Regionalliga Nord 12 Dünya Kupası Elemeleri Avrupa 10 UEFA Avrupa Ligi Elemeleri 9 Hazırlık Maçları 8 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 7 Relegation Bundesliga 4 UEFA Konferans Ligi 4 Super League 1 4 Avrupa Şampiyonası 4 Regionalliga Süd 4 UEFA Uluslar Ligi A 3 UAE Pro League 3 U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3 U20 Dünya Kupası 3 Dünya Kupası 2 FIFA Kulüpler Dünya Kupası 2 UEFA Uluslar Ligi B 2 UEFA Uluslar Ligi C 2 Super League Play-off 2 Saudi Pro League 2 Regionalliga Süd 2 Regionalliga West 2 U19 Avrupa Şampiyonası 2 U19 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2 Dünya Kupası Play-Off 1 Franz-Beckenbauer-Supercup 1 Avrupa Şampiyonası Play-Off 1 Relegation 2. Bundesliga 1 UEFA Uluslar Ligi Finalleri 1 UEFA Uluslar Ligi D 1 UEFA Nations League Play-Off 1 Kypello Elladas 1 Egyptian Premier League 1 A-Junioren Bundesliga West 1 A-Junioren Bundesliga Süd/Südwest 1 DFB-Pokal der Junioren 1 Landespokal Berlin 1 German Under-17 Championship 1 Toplam 734

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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