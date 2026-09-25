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Felix Zwayer nereli, hangi maçları yönetti? Türkiye-Fransa maçının hakemi Zwayer oldu!

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Felix Zwayer nereli, hangi maçları yönetti? Türkiye-Fransa maçının hakemi Zwayer oldu!
Başlık ResmiFelix Zwayer nereli, hangi maçları yönetti

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi'ndeki yeni sezonu Fransa karşılaşmasıyla başlıyor. Ay-yıldızlı ekibin Kocaeli'de Fransa'yı ağırlayacağı mücadelede düdük çalacak isim belli olurken Felix Zwayer futbolseverlerin gündemine oturdu. Felix Zwayer nereli, hangi maçları yönetti soruları araştırılmaya başlandı.

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UEFA, Türkiye ile Fransa arasında oynanacak UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup karşılaşmasının hakem kadrosunu açıkladı. Kocaeli Stadyumu'nda 25 Eylül 2026 Cuma günü saat 21.45'te başlayacak mücadelede Almanya Futbol Federasyonundan Felix Zwayer orta hakem olarak görev yapacak. Peki, Felix Zwayer nereli, hangi maçları yönetti?

Felix Zwayer nereli, hangi maçları yönetti? Türkiye-Fransa maçının hakemi Zwayer oldu!
Başlık ResmiFelix Zwayer nereli, hangi maçları yönetti? Türkiye-Fransa maçının hakemi Zwayer oldu!

FELİX ZWAYER NERELİ?

Felix Zwayer, 19 Mayıs 1981 tarihinde Batı Berlin'de dünyaya geldi. Alman hakem, Berlin futbol çevresinde yetişti ve kariyerinin önemli bölümünü Almanya'da geçirdi.

Zwayer hakemlik kariyerine 2004 yılında DFB seviyesinde başladı. Ardından 2. Bundesliga'da görev yapan Alman hakem, 2009-2010 sezonunda Bundesliga'da orta hakem olarak maç yönetmeye başladı. 2012 yılında ise FIFA hakemleri listesine dahil edildi.

Felix Zwayer nereli, hangi maçları yönetti? Türkiye-Fransa maçının hakemi Zwayer oldu!
Başlık ResmiFelix Zwayer nereli, hangi maçları yönetti? Türkiye-Fransa maçının hakemi Zwayer oldu!

FELİX ZWAYER HANGİ MAÇLARI YÖNETTİ?

Felix Zwayer daha önce Türkiye'nin dahil olduğu 2 maçı yönetmişti. Zwayer'in yönettiği 23 Mart 2025'te oynanan Macaristan-Türkiye UEFA Uluslar Ligi play-off rövanşını 3-1 Türkiye kazanmıştı.

18 Kasım 2025'te İspanya ile Türkiye arasında Sevilla'daki La Cartuja Stadyumu'nda oynanan 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu karşılaşmasını Felix Zwayer yönetti. Karşılaşma 2-2 sona erdi.

Felix Zwayer nereli, hangi maçları yönetti? Türkiye-Fransa maçının hakemi Zwayer oldu!
Başlık ResmiFelix Zwayer nereli, hangi maçları yönetti? Türkiye-Fransa maçının hakemi Zwayer oldu!

FELİX ZWAYER YÖNETTİĞİ MAÇLAR

MüsabakaMaç sayısı
Bundesliga265
2. Bundesliga112
UEFA Şampiyonlar Ligi42
DFB Pokal34
NOFV-Oberliga Nord32
NOFV-Oberliga Süd31
UEFA Avrupa Ligi30
3. Lig30
Regionalliga Nord20
UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri13
A-Junioren Bundesliga Nord/Nordost13
Regionalliga Nord12
Dünya Kupası Elemeleri Avrupa10
UEFA Avrupa Ligi Elemeleri9
Hazırlık Maçları8
Avrupa Şampiyonası Elemeleri7
Relegation Bundesliga4
UEFA Konferans Ligi4
Super League 14
Avrupa Şampiyonası4
Regionalliga Süd4
UEFA Uluslar Ligi A3
UAE Pro League3
U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri3
U20 Dünya Kupası3
Dünya Kupası2
FIFA Kulüpler Dünya Kupası2
UEFA Uluslar Ligi B2
UEFA Uluslar Ligi C2
Super League Play-off2
Saudi Pro League2
Regionalliga Süd2
Regionalliga West2
U19 Avrupa Şampiyonası2
U19 Avrupa Şampiyonası Elemeleri2
Dünya Kupası Play-Off1
Franz-Beckenbauer-Supercup1
Avrupa Şampiyonası Play-Off1
Relegation 2. Bundesliga1
UEFA Uluslar Ligi Finalleri1
UEFA Uluslar Ligi D1
UEFA Nations League Play-Off1
Kypello Elladas1
Egyptian Premier League1
A-Junioren Bundesliga West1
A-Junioren Bundesliga Süd/Südwest1
DFB-Pokal der Junioren1
Landespokal Berlin1
German Under-17 Championship1
Toplam734
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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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