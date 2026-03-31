Bu akşamki Kosova Türkiye karşılaşmasının hakemi Michael Oliver oldu. Kariyeri boyunca hem Türkiye'nin hem de birçok Türk takımının maçlarını yöneten hakemin karnesi ve yönettiği maçlar merak ediliyor. Milli maç öncesi ise ''Kosova Türkiye maçı hakemi Michael Oliver kimdir, nereli, hangi maçları yönetti?'' soruları gündeme getirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun açıklamasına göre, 31 Mart Salı günü Kosova’nın başkenti Priştine’de bulunan Fadil Vokrri Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 21.45’te başlayacak. Karşılaşmada Michael Oliver’ın yardımcılıklarını İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Stuart Burt ve James Mainwaring üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Christopher Kavanagh olacak. Peki, Kosova Türkiye maçı hakemi Michael Oliver kimdir, nereli? İşte, Oliver'ın yönettiği maçlar ve hakem karnesi...

KOSOVA TÜRKİYE MAÇININ HAKEMİ MICHAEL OLIVER KİMDİR, NERELİ?

Kosova Türkiye Dünya Kupası play-off maçını İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. 20 Şubat 1985’te İngiltere’nin Ashington kentinde doğan Oliver 2010 yılında FIFA kokartını aldı.

MICHAEL OLIVER YÖNETTİĞİ TÜRKİYE MAÇLARI



07.09.2025 - Türkiye - İspanya 0-6

24.03.2021 - Türkiye - Hollanda 4-2

12.06.2015 - Kazakistan - Türkiye 0-1

MICHAEL OLIVER YÖNETTİĞİ TÜRK TAKIMLARI MAÇLARI

22.10.2025 - Galatasaray - Bodø/Glimt 3-1

03.10.2018 - Porto - Galatasaray 1-0

18.02.2016 - Galatasaray - Lazio 1-1

16.03.2023 - Fenerbahçe - Sevilla 1-0

21.02.2019 - Zenit - Fenerbahçe 3-1

14.03.2018 - Beşiktaş - Bayern Münih 1-3

16.03.2017 - Beşiktaş - Olympiakos 4-1

16.08.2022 - Kopenhag - Trabzonspor 2-1

29.08.2019 - Trabzonspor - AEK Atina 0-2



