Zeki Çelik ve Merih Demiral Kosova maçında oynayacak mı, neden yok konuları gündeme geldi. A Milli Futbol Takımı’nın Kosova ile oynayacağı kritik karşılaşma öncesinde kadro durumu ve eksik isimler merak ediliyor. Dünya Kupası yolundaki bu önemli mücadelede sahaya çıkacak isimler ve son gelişmeler gündemdeyken Kosova Türkiye muhtemel 11'ler şekillenmeye başladı.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı’nda hazırlıklar tamamlanırken, gözler kadro tercihleri ve sakat oyuncuların durumuna çevrildi. Özellikle Merih Demiral’ın oynayıp oynamayacağı ve Zeki Çelik'in durumu futbolseverlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor.

MERİH DEMİRAL KOSOVA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

A Milli Takım’da savunmanın kilit oyuncularından biri olan Merih Demiral’ın Kosova karşılaşmasında forma giyme ihtimali oldukça düşük görünüyor. Tedavi süreci devam eden ve son antrenmanlarda yer almayan deneyimli stoperin, teknik heyet tarafından riske edilmemesi bekleniyor.

Öte yandan Zeki Çelik'in durumu da belirsizliğini koruyor. Ağrısı bulunduğu gerekçesiyle Romanya karşılaşmasında forma giyemeyen Zeki Çelik'in ise teknik direktör Vincenzo Montella'nın forma vermesi halinde oynayacak durumda olduğu öğrenildi.

KOSOVA TÜRKİYE MUHTEMEL 11'LER

Kosova muhtemel 11: A. Muric, Hajdari, Hajrizi, Dellova, Gallapeni, Vojvoda, Asllani, Hodza, Rexhbeçaj, Muslija, V. Muriqi

Türkiye muhtemel 11: Uğurcan, Ferdi, Abdülkerim, Samet, Mert (Zeki), Hakan, İsmail, Kenan, Arda, Barış, Kerem

KOSOVA TÜRKİYE MAÇINDA KİMLER EKSİK, OYNAMIYOR?

A Milli Takım’da Merih Demiral dışında ciddi bir eksik bulunmuyor. Zeki Çelik'in durumu ise maç saatine yakın açıklanacak kadrolarla belli olacak.

Kosova cephesinde ise kadroda Türkiye’de forma giymiş tanıdık isimler dikkat çekiyor. Vedat Muriç ve Milot Rashica gibi hücum hattında etkili oyuncuların forma giymesi beklenirken, ev sahibi ekip sahaya ideal kadrosuna yakın bir dizilişle çıkacak.

KARŞILAŞMAYI KAZACAK TAKIMIN RAKİPLERİ BELLİ OLDU

Karşılaşmayı kazanan takım ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğini yapacağı 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkını elde edecek.

Maçın 90 dakikasının berabere bitmesi halinde uzatma bölümüne geçilecek. 15'e dakikalık iki uzatma bölümünde de kazanan çıkmaması durumunda ise seri penaltı atışlarıyla Dünya Kupası'na gidecek ekip belli olacak.

