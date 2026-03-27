Dünya Kupası bileti için geri sayım sürerken A Milli Futbol Takımı’nın Kosova ile oynayacağı final karşılaşmasının formatı merak konusu oldu. Kritik mücadelenin tek maç mı yoksa rövanşlı mı oynanacağı futbolseverler tarafından araştırılıyor.

026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde finale yükselen A Milli Futbol Takımı, tarihi bir karşılaşmaya çıkmaya hazırlanıyor. Kosova ile oynanacak bu kritik mücadele öncesinde maçın sistemi, kuralları ve muhtemel senaryolar sporseverlerin gündeminde yer alıyor. Peki, Kosova Türkiye maçı tek maç mı, rövanş var mı?

KOSOVA TÜRKİYE MAÇI TEK MAÇ MI?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off sistemi, tek maç eleme usulüne göre düzenleniyor. Bu kapsamda A Milli Futbol Takımı ile Kosova Milli Futbol Takımı arasında oynanacak final karşılaşması da tek maç üzerinden oynanacak. Bu mücadelede kazanan taraf doğrudan Dünya Kupası bileti alacak.

Play-off aşamasında 16 takım, dört farklı yol üzerinden mücadele ediyor ve her yolun sonunda tek bir takım turnuvaya katılma hakkı elde ediyor.

KOSOVA TÜRKİYE FİNAL MAÇI RÖVANŞ VAR MI?

Play-off finalinde rövanş sistemi uygulanmıyor. Tek maçlı eleme formatı gereği, karşılaşmanın sonucu doğrudan belirleyici olacak. Final karşılaşması 31 Mart 2026 tarihinde oynanacak ve ev sahibi ekip Kosova olacak. Bu kritik mücadelede galip gelen taraf, ABD, Meksika ve Kanada’nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası’na katılma hakkı elde edecek. Kaybeden takım ise turnuvaya veda edecek.

