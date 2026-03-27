Dünya Kupası vizesi almak için play-off turunda mücadele eden A Milli Takım, yarı final engelini Romanya karşısında geçerek adını finale yazdırmayı başardı. Heyecanla beklenen final müsabakasında milliler, Kosova ile mücadele edecek. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmanın tarih, saat ve nerede oynanacağı netleşti.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya'yı 1-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, finaldeki rakibini beklemeye başlamıştı. Slovakya ile Kosova arasında oynanan yarı final mücadelesinden zaferle ayrılan taraf Kosova oldu. Bu sonuçla birlikte millilerimizin Dünya Kupası yolundaki son engeli de belirlenmiş oldu. Şimdi gözler, kazananın doğrudan Dünya Kupası'na gideceği bu dev finale çevrildi.

TÜRKİYE-KOSOVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye ile Kosova arasındaki 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off final müsabakası, 31 Mart Salı günü gerçekleştirilecek. Tüm Türkiye'yi ekran başına kilitleyecek olan bu dev karşılaşmanın başlama saati ise TSİ 21.45 olarak açıklandı. Millilerimiz, Romanya karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetin moralini sahaya yansıtarak, play-off turundaki son maçını da kazanıp hedefine ulaşmak istiyor.

Türkiye-Kosova maçı ne zaman, nerede oynanacak? A Milli Futbol Takımı play-off rakibi belli oldu

TÜRKİYE-KOSOVA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye ile Kosova arasında oynanacak final mücadelesine Priştine ev sahipliği yapacak. Ev sahibi avantajını kullanmak isteyen Kosova karşısında milliler, zorlu deplasmanda sahaya çıkacak. Teknik ekip ve oyuncular, bu kritik mücadeleden galibiyetle ayrılarak Dünya Kupası biletini almak istiyor.

Türkiye-Kosova maçı ne zaman, nerede oynanacak? A Milli Futbol Takımı play-off rakibi belli oldu

TÜRKİYE-KOSOVA MAÇI HANGİ KANALDA?

Kritik mücadelenin yayın kanalları da futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Türkiye ile Kosova arasında oynanacak bu kader maçının TV8 ve EXXEN platformları üzerinden canlı olarak futbolseverlerle buluşması bekleniyor. Ay-yıldızlı ekibimiz, bu müsabakadan galibiyetle ayrılması durumunda 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkını resmen kazanmış olacak.

