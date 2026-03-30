2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off sürecinde finale yükselen Türkiye A Milli Futbol Takımı, kritik karşılaşmada Kosova Milli Futbol Takımı ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Yarı finalde Romanya engelini aşarak finale adını yazdıran ay-yıldızlı ekip, Dünya Kupası biletini almak için son 90 dakikaya çıkacak. ''Milli maç ne zaman, Türkiye Kosova'yı yenerse rakibi kim olacak?'' merak edilirken detaylar ve canlı yayın bilgileri netleşti.

Türkiye yarın 4. kez Kosova ile karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 3 karşılaşmayı da kazanan millilerimiz rakip fileleri 12 kez havalandırırken yalnızca 2 gol yedi. İlk randevu 2014 yılında oynanan özel maçla gerçekleşmişti. Resmi maçlar ise 2016 yılında başladı. Antalya’da oynanan ilk resmi karşılaşmada milliler sahadan galibiyetle ayrılırken, rövanş niteliğindeki ikinci mücadelede de üstünlüğünü sürdürdü. Peki, Milli maç ne zaman, Türkiye Kosova'yı yenerse rakibi kim olacak?

Şifresiz canlı yayın bilgileri! Milli maç ne zaman, Türkiye Kosovayı yenerse rakibi kim olacak?

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?

Türkiye A Milli Futbol Takımı 2026 Dünya Kupası yolunda kritik mücadeleye çıkıyor. Ay-yıldızlı ekip play-off finalinde Kosova Milli Futbol Takımı ile 31 Mart Salı günü karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 21.45’te deplasmanda oynanacak.

TÜRKİYE KOSOVA'YI YENERSE RAKİBİ KİM OLACAK?

Kosova'yı yenmesi halinde Türkiye 2026 FIFA Dünya Kupası’na katılma hakkı elde edecek. Bu durumda millilerimiz D Grubu’nda ABD, Paraguay ve Avustralya ile mücadele edecek.

TÜRKİYE-KOSOVA MAÇI NEREDE İZLENİR, HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Türkiye-Kosova maçı Kosova’nın başkenti Priştine’de yer alan Fadil Vokrri Stadyumu’nda oynanacak. Mücadele TV8 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

2026 DÜNYA KUPASI GRUPLARI

A Grubu: Meksika, Güney Kore, Güney Afrika Cumhuriyeti, Avrupa play-off D (Danimarka-Kuzey Makedonya / Çekya-İrlanda Cumhuriyeti)

B Grubu: Kanada, İsviçre, Katar, Avrupa play-off A (İtalya-Kuzey İrlanda/Galler-Bosna Hersek)

C Grubu: Brezilya, Fas, İskoçya, Haiti

D Grubu: ABD, Avustralya, Paraguay, Avrupa play-off C (Türkiye-Romanya / Slovakya-Kosova)

E Grubu: Almanya, Ekvador, Fildişi Sahili, Curaçao

F Grubu: Hollanda, Japonya, Tunus, Avrupa play-off B (Ukrayna-İsveç / Polonya-Arnavutluk)

G Grubu: Belçika, İran, Mısır, Yeni Zelanda

H Grubu: İspanya, Uruguay, Suudi Arabistan, Yeşil Burun Adaları

I Grubu: Fransa, Senegal, Norveç, FIFA Kıtalararası play-off 2 (Bolivya-Surinam / Irak)

J Grubu: Arjantin, Avusturya, Cezayir, Ürdün

K Grubu: Portekiz, Kolombiya, Özbekistan, FIFA Kıtalararası play-off 1 (Yeni Kaledonya-Jamaika / Demokratik Kongo)

L Grubu: İngiltere, Hırvatistan, Panama, Gana

