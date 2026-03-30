Kosova'nın yıldız santrforu Vedat Muriqi, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Türkiye ile oynayacakları maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Muriqi, Türkiye'de Giresunspor, Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe formaları giymişti.

A Milli Futbol Takımı'nın, deplasmanda Kosova ile oynayacağı 2026 Dünya Kupası play-off finali, 31 Mart Salı günü TSİ 21.45'te başlayacak. Kosova'nın golcüsü Vedat Muriqi, teknik direkrör Franco Foda ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

"TÜRKİYE'DE 8 SENE OYNADIM"

La Liga'da Mallorca forması giyen 31 yaşındaki santrfor, "Ben 8 sene Türkiye'de futbol oynadım. Hepsi benim arkadaşım. Yarınki maç bambaşka. Milli duygular olacak. Fair-play çerçevesinde oynanmasını istiyorum. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 1-0 kazandığı Romanya karşılaşmasını hatırlatan Vedat Muriqi, "Romanya maçının ilk devresini seyrettim. Türkiye'nin ilk devrede 2 pozisyonu vardı. Romanya defans oynadı. Belli ki Türkiye'de çok kaliteli ayaklar var" dedi.

