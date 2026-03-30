Kosova Teknik Direktörü Franco Foda, A Milli Futbol Takımı ile iç sahada oynayacakları 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off final maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Türkiye'nin güçlü olduğunu belirten deneyimli çalıştırıcı, "Şansımız yüzde 50. İyi bir maç olacak" dedi. Foda, "Bugüne kadar hiçbir basın toplantısında bu kadar gazeteci olmadı" diyerek, yaşadığı büyük şaşkınlığı da dile getirdi.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde 31 Mart Salı günü Kosova ile A Milli Futbol Takımı, Fadil Vokrri Stadı'nda karşılaşacak. Kosova Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Franco Foda ve futbolcu Vedat Muriç, karşılaşmanın oynanacağı stadyumda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.﻿

Franco Foda

"BURAYA BİLEĞİMİZİN HAKKIYLA GELDİK"

Türkiye'nin çok güçlü bir takım olduğunu dile getiren 59 yaşındaki çalıştırıcı, "Arda (Güler), Kenan (Yıldız) ve Hakan (Çalhanoğlu) var. Fakat biz de buraya bileğimizin hakkıyla geldik. Şansımız yüzde 50. İnanıyorum ki iyi bir maç olacak. Hangi taktikle oynayacağımı açıklayamam. Türkiye, kısa paslarla ileriye çıkıyor. Topu kaptığımız anda kontrataklarla hareket edeceğiz. Her şeye hazırız" şeklinde konuştu.

Kritik karşılaşma, Fadil Vokrri Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak.

"HİÇBİR TOPLANTIDA BU KADAR GAZETECİ OLMADI"

Maç heyecanının şehrin her yerinde olduğunu ifade eden Franco Foda, "Bu basın toplantısı da bunun göstergesi. Bugüne kadar hiçbir basın toplantısında bu kadar gazeteci olmadı. Kariyerim için Dünya Kupası'na katılmak çok önemli" ifadelerinbi kullandı.

Play-off yarı finalindeki Slovakya'dan yedikleri 2 golün kendi hatalarından kaynaklandığını vurgulayan Foda, "Biz gereken önlemleri alacağız. En büyük avantajımız kendi evimizde oynamamız" sözlerini sarf etti.

Haberle İlgili Daha Fazlası