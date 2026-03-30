Son Dünya Kupası gördüğümüzde kadromuzdaki 4 isim doğmamıştı. Dört oyuncu 1 yaşındaydı. Üç isim de 2. G. Kore ile Japonya’nın ortak düzenlediği organizasyonu tek hatırlayan o dönem 13 yaşında olan Mert Günok’tu

Evet rakip Kosova tarihinde ilk defa Dünya Kupası görmek istiyor ama bizim kadroda da yaşlara bakıldığında çok farklı bir tablo ile karşılaşıyoruz. A Millî Takım’ın geniş kadrosunun yaş ortalaması 27.7 olsa da aslında daha genç bir jenerasyona sahibiz. En son katıldığımız Dünya Kupası’na (2002) gittiğimizde dünyada olmayan oyuncularımız var. Mesela Arda Güler, Kenan Yıldız, Deniz Gül ve Ahmetcan Kaplan henüz dünyaya gelmemişti. Aral Şimşir ise turnuva sırasında dünyaya gelen isimlerden.

SAMET&HAKAN 8’İNDE

Bir yaşında olan oyuncu listesinde Oğuz, Yunus, Orkun ve Eren gibi isimler var. İki yaş grubunda ise Ferdi, Ozan Kabak, Barış Alper bulunuyor. En yaşlı isim olarak ise 2002’de 13 yaşında olan Mert Günok başı çekiyor. Onu takip eden ve yaşlı kategorisine giren isimler ise 8 yaşında olan Samet ve Hakan Çalhanoğlu. Özet olarak 24 yıllık Dünya Kupası hasretimizi o dönemde doğmamış çocuklarımızla gidermeye ve tarih yazmaya çalışacağız.

ŞİMDİ SIRA “Z KUŞAĞI” MİLLÎLERDE

İlhan Mansız’ın Senegal’e attığı o tarihî altın golü, Rüştü Reçber’in kalesinde devleştiği anları ya da Hasan Şaş’ın Brezilya’ya attığı golden sonraki sevincini hatırlıyor musunuz? Türk futbol tarihinin en büyük başarısı olan 2002 Dünya Kupası üçüncülüğünün üzerinden tam 24 yıl geçti. Peki, bugün A Milli Takımımızın formasını terleten yıldızlar o tarihî günlerde birçoğu henüz dünyada bile değildi. Şimdi gözler bu “Z Kuşağı” millîlerde. Bakalım 2002’nin mirasını, yepyeni bir altın çağ ile taçlandırabilecekler mi?

