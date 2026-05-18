Nevşehir'de internet üzerinden araç kiralama yöntemiyle dolandırıcılık yapan 6 kişi tutuklandı. Şüphelilere ait 17 banka hesabı, 3 kripto hesabı ve 13 GSM hattı üzerinden son 1 yılda yaklaşık 55 milyon TL işlem hacmi olduğu ortaya çıktı.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Avanos İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde yaşayan M.K. ve İ.A.'nın dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yaklaşık 6 ay süren teknik ve istihbari çalışmalar sonucunda, şüphelilerin sahte araç kiralama ilanlarıyla vatandaşları dolandırdığı belirlendi. Soruşturma kapsamında İstanbul, Adana, Antalya ve Diyarbakır'da tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Araç kiralama yöntemiyle dolandırmışlar! 55 milyon liralık işlem hacmi ortaya çıktı

BİR YILDA 55 MİLYON LİRALIK İŞLEM HACMİ!

Operasyonlarda 12 cep telefonu, 10 sim kart, 1 hafıza kartı ve 1 flaş bellek ele geçirildi. Jandarma ekiplerinin MASAK, banka hesap hareketleri ile teknik incelemeleri sonucunda şüphelilere ait 17 banka hesabı, 3 kripto hesabı ve 13 GSM hattı üzerinden son 1 yılda yaklaşık 55 milyon TL işlem hacmi olduğu ortaya çıkarıldı.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonda G.H., V.S.A., S.A., C.A., D.A., S.G., S.Y. ve Y.B. gözaltına alındı. Cumhuriyet savcısının talimatıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.H., V.S.A., S.A., C.A., S.Y. ve Y.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. D.A. ve S.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

