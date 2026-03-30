2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde 31 Mart Salı günü Kosova'ya konuk olacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapılan A Milli Futbol Takımı antrenmanının ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

A Milli Futbol Takımı, Kosova maçının hazırlıklarını tamamladı.

Yoğun yağış altındaki idman, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde, Kosova maçının taktiği üzerinde durulduğu öğrenildi. Ay-yıldız futbolcu Merih Demiral, idmanda takımdan ayrı çalıştı.

Milli Takım'ın antrenmanını TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Genel Sekreter Abdullah Ayaz da takip etti.

Haberle İlgili Daha Fazlası