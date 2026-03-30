A Milli Takım, Kosova maçına hazır: Hacıosmanoğlu'ndan destek
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde 31 Mart Salı günü Kosova'ya konuk olacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını tamamladı.
A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yaptığı idman ile Kosova maçının hazırlıklarını tamamladı.
- Yoğun yağış altında yapılan idmanın basına kapalı bölümünde Kosova maçının taktiği üzerinde duruldu.
- Ay-yıldızlı ekipte Merih Demiral, idmanda takımdan ayrı çalıştı.
- TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Genel Sekreter Abdullah Ayaz da antrenmanı takip etti.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapılan A Milli Futbol Takımı antrenmanının ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.
Yoğun yağış altındaki idman, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde, Kosova maçının taktiği üzerinde durulduğu öğrenildi. Ay-yıldız futbolcu Merih Demiral, idmanda takımdan ayrı çalıştı.
Milli Takım'ın antrenmanını TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Genel Sekreter Abdullah Ayaz da takip etti.
