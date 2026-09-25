Formula 1'de sıradaki durak Bakü: Azerbaycan Grand Prix'si yarış programı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 1'de heyecan, sezonun 15'inci yarışı Azerbaycan Grand Prix'siyle sürecek. Bu sezonki yarışlarda Mercedes pilotu Kimi Antonelli 8, takım arkadaşı George Russell ile McLaren pilotu Lando Norris 2'şer, Ferrari'den Lewis Hamilton ve Charles Leclerc de 1'er galibiyet elde etti.

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Formula 1'de sezonun 15'inci yarışı Azerbaycan'da yapılacak. Başkentte bulunan 6 kilometrelik Bakü Şehir Pisti'nde 51 tur üzerinden yapılacak Azerbaycan Grand Prix'sinde sıralama turları bugün TSİ 15.00'te, yarış da 26 Eylül Cumartesi günü TSİ 14.00'te gerçekleştirilecek.

İlk olarak 2016 yılında gerçekleştirilen Azerbaycan GP'sinde en hızlı turu 2019 yılında 1:43.009 derecesiyle Charles Leclerc yaptı.

F1'de sezonun geride kalan 14 yarışında Kimi Antonelli 8, George Russell ve Lando Norris 2'şer, Charles Leclerc ve Lewis Hamilton da 1'er defa kazandı.

Kimi Antonelli

Azerbaycan Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 şöyle:

Pilotlar

1 - Kimi Antonelli (İtalya): 292 puan

2 - George Russell (Büyük Britanya): 211 puan

3 - Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 191 puan

4 - Lando Norris (Büyük Britanya): 186 puan

5 - Charles Leclerc (Monako): 167 puan

Takımlar

1 - Mercedes: 503 puan

2 - Ferrari: 358 puan

3 - McLaren: 306 puan

4 - Red Bull: 230 puan

5 - Racing Bulls: 77 puan

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| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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