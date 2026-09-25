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Ekonomi

Direksiyonlarda kritik arıza! Volkswagen ve Audi 2,8 milyon aracı geri çağıracak

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Direksiyonlarda kritik arıza! Volkswagen ve Audi 2,8 milyon aracı geri çağıracak
Başlık ResmiDireksiyonlarda kritik arıza! Volkswagen ve Audi 2,8 milyon aracı geri çağıracak

Volkswagen ve Audi, direksiyon sisteminin kilitlenmesine yol açan arıza nedeniyle milyonlarca aracı incelemeye aldı. Sorundan dünya genelinde 2,8 milyon aracın etkilenmesi bekleniyor.

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Almanya Federal Motorlu Taşıtlar Dairesi (KBA), Volkswagen ve yan kuruluşu Audi'ye ait milyonlarca aracı etkileyebilecek, direksiyon sisteminin kilitlenmesine yol açan ciddi üretim hatası saptandığını duyurdu.

Alman haber ajansı DPA'nın haberine göre, söz konusu araçların direksiyon mekanizmasındaki bir vidanın kırılması, sürüş esnasında direksiyon kontrolünün tamamen yitirilmesine neden olabiliyor.

Yaşanabilecek olası kazaların ve riskin ortadan kaldırılması için direksiyon cıvatasının paslanmaya karşı daha dayanıklı yeni bir parça ile değiştirilmesi gerektiği belirtiliyor.

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MİLYONLARCA ARAÇ İNCELEME ALTINDA

Almanya Otomobil Kulübü (ADAC) tarafından geri çağırma ve teknik inceleme kapsamına giren marka, model ve üretim tarihlerine ilişkin detaylar da paylaşıldı. Buna göre, Volkswagen Grubu bünyesinde 24 Eylül 2013 ile 1 Temmuz 2024 tarihleri arasında üretilen VW Tiguan, Touran, Golf Variant, Caddy ve Golf modelleri kronik arıza riski taşıyor.

Söz konusu teknik aksaklığın dünya genelinde yaklaşık 2,8 milyon, Almanya'da ise 900 binin üzerinde aracı etkilemesi bekleniyor.

Benzer bir teknik problemin Audi Grubu'nda da saptandığı bildirildi.

31 Ekim 2017 ile 23 Mayıs 2024 tarihleri arasında banttan indirilen Audi Q3 modellerini kapsayan sözkonusu arıza, dünya genelinde yaklaşık 700 bin, Almanya'da ise 58 bin 555 aracı doğrudan ilgilendiriyor.

Alman makamları ve otomotiv üreticileri, sürücü güvenliğini doğrudan tehlikeye atan bu durum karşısında, listedeki araçlara sahip vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına en kısa sürede resmî yetkili servislere başvurması gerektiğinin altını çiziyor.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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