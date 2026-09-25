Muğla'da 5 yaşındaki çocuk diş tedavisi sonrası rahatsızlanarak hayatını kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde özel bir hastanede diş tedavisi gören 5 yaşındaki çocuk eve geldikten sonra rahatsızlandı. Ailesi tarafından hastaneye götürülen çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, diş tedavisinin sonrasında rahatsızlanan 5 yaşındaki çocuk, sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti.

Emre ve Rümeysa K. çiftinin kızları Hatice Serra K, Ortaca ilçesindeki özel bir hastanede diş tedavisi gördü.

EVE GELDİKTEN SONRA RAHATSIZLANDI

Tedavinin sonrasında ailesiyle evine giden çocuk, bir süre sonra rahatsızlandı. Ailesi tarafından ilçedeki özel bir hastaneye götürülen Hatice Serra K, burada tedavi altına alındı.

Çocuk, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Hatice Serra K'nin kesin ölüm sebebi, otopsinin sonrasında belirlenecek.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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