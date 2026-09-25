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3. Sayfa

Eskişehir'de acı olay: Yataktan düşen yaşlı adam can verdi

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Eskişehir'de acı olay: Yataktan düşen yaşlı adam can verdi
Başlık ResmiEskişehirde acı olay: Yataktan düşen yaşlı adam can verdi

Eskişehir'de evinde yataktan düşerek yaralanan 80 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Fatih Mahallesi Derman Caddesi üzerindeki bir apartman dairesinde Yaşar Z. (80) evinde yataktan düşerek yaralandı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Belediye tabibi tarafından yapılan incelemeye göre yaşlı adamın ölümünün doğal sebeplerden olduğunun değerlendirildiği belirtildi.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Tepebaşı
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