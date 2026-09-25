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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ne zaman? TFF değişikliği duyurdu!

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ne zaman? TFF değişikliği duyurdu!
Başlık ResmiZiraat Türkiye Kupası çeyrek final ne zaman

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2026-2027 sezonunun çeyrek final programında değişikliğe gidildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), daha önce 2, 3 ve 4 Şubat 2027 olarak açıklanan çeyrek final karşılaşmalarının tarihlerini yeniden düzenledi. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ne zaman? İşte detaylar...

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İstanbul'da düzenlenecek 2027 İspanya Süper Kupası nedeniyle Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final tarihlerinde değişikliğe gidildiği TFF tarafından duyuruldu. Şimdi ise futbolseverlerin gündeminde tek bir soru var: Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ne zaman? TFF değişikliği duyurdu!
Başlık ResmiZiraat Türkiye Kupası çeyrek final ne zaman? TFF değişikliği duyurdu!

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL NE ZAMAN?

2027 İspanya Süper Kupası, 2-6 Şubat 2027 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek. Daha önce 2-4 Şubat tarihleri arasında oynanması planlanan Türkiye Kupası çeyrek final müsabakalarıyla İspanya Süper Kupası'nın programı aynı döneme denk geliyordu. Bu nedenle Türkiye Kupası'nda çeyrek final karşılaşmaları yaklaşık bir hafta ileriye alındı.

TFF yeni programa göre Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının 9, 10 ve 11 Şubat 2027 tarihlerinde yapılacağını açıkladı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ne zaman? TFF değişikliği duyurdu!
Başlık ResmiZiraat Türkiye Kupası çeyrek final ne zaman? TFF değişikliği duyurdu!

2027 İSPANYA SÜPER KUPASI İSTANBUL'DA DÜZENLENECEK

İspanya Süper Kupası da İstanbul'da futbolseverlerle buluşacak. 2027 İspanya Süper Kupası'nda Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid ve Real Sociedad mücadele edecek. Organizasyonun yarı final karşılaşmaları 2 ve 3 Şubat'ta, finali ise 6 Şubat'ta İstanbul'da oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ne zaman? TFF değişikliği duyurdu!
Başlık ResmiZiraat Türkiye Kupası çeyrek final ne zaman? TFF değişikliği duyurdu!

TFF'nin duyurusunda da söz konusu organizasyonun 2-6 Şubat tarihleri arasında İstanbul'da yapılacağı ve Türkiye Kupası çeyrek final programının bu nedenle değiştirildiği belirtildi.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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