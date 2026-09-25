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Ekonomi

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 748 bin liraya yükseldi

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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 748 bin liraya yükseldi.

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Altın piyasasında en düşük 6 milyon 696 bin lira, en yüksek 6 milyon 755 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,8 artışla 6 milyon 748 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 694 bin liradan tamamlamıştı.

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İŞLEM MİKTARI 305 KİLOGRAM

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 50 milyon 717 bin 210,49 lira, işlem miktarı ise 305,45 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 304 milyon 616 bin 479,94 lira olarak gerçekleşti.

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 748 bin liraya yükseldi
Başlık ResmiAltının kilogram fiyatı 6 milyon 748 bin liraya yükseldi

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası ile Çakmakçı Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış6.694.000,004.264,50
En Düşük6.696.000,004.270,00
En Yüksek6.755.000,004.315,00
Kapanış6.748.000,004.315,00
Ağırlıklı Ortalama6.714.558,304.287,75
Toplam İşlem Hacmi (TL)2.050.717.210,49
Toplam İşlem Miktarı (Kg)305,45
Toplam İşlem Adedi34
Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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