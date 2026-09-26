Fransa'da virüs alarmı! 1 çocuğun hayatına mâl olan vakada 6 kasaba soruşturma

Fransa’da geçen yıl 30 kişinin zehirlendiği ve bir çocuğun hayatını kaybettiği E. coli vakalarıyla ilgili 6 kasap hakkında soruşturma başlatıldı.

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Paris Savcılığı, Aisne vilayetinde 2025 yılında 30'dan fazla kişinin zehirlendiği olaylarla ilgili olarak 10 kasabın gözaltına alındığını, bunlardan 6'sı hakkında da soruşturma açıldığını duyurdu.

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6 KASAP HAKKINDA SORUŞTURMA

Soruşturma kapsamında 6 kasaba taksirle ölüme sebebiyet verme, taksirle adam yaralama, başkalarının hayatını tehlikeye atma ve yasa dışı hayvan kesimi suçlamaları yöneltildi.

Haklarında adli kontrol tedbiri uygulanan kasapların, yargı süreci sonuçlanana kadar mesleklerini icra etmeleri yasaklandı.

30'DAN FAZLA KİŞİ ZEHİRLENMİŞTİ

Fransa'nın Aisne vilayetinde geçen yıl 30'dan fazla kişide E.Coli (koli basili) bakterisine bağlı gıda zehirlenmesi tespit edilmiş, 11 yaşlarında bir kız çocuğu ise hayatını kaybetmişti.

E.COLI BAKTERİSİ NEDİR?

E. coli (Escherichia coli), bağırsaklarda yaşayan bir bakteri türüdür. Bazı türleri gıda ve su yoluyla ciddi zehirlenmelere yol açabilir.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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