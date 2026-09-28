Fenerbahçe'nin eski golcüsü tarih yazdı: Yıllar sonra bir ilki başardı

Arjantin'in köklü kulübü Boca Juniors'ın başarısı için mücadele eden Enner Valencia, 3-2 kazandıkları Racing maçında müthiş bir performansa imza attı. Fenerbahçe'de 2020-2023 yılları arasında forma giyen golcü oyuncunun ulaşılması güç istatistiği gündem oldu.

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Boca Juniors, Arjantin Kupası çeyrek final mücadelesinde Racing Club'ı 3-2 mağlup etti. forması giyen Enner Valencia, sergilediği üst düzey performansla manşetlere çıktı.

Enner Valencia, Fenerbahçe'de 3 sezon top koşturdu.

23 DAKİKADA 3 GOL

Boca'nın 2-0 yenik olduğu 56'ncı dakikada oyuna giren Valencia; 72, 80 ve 90+5'te attığı gollerle hat-trick yaparak, takımını yarı finale taşıyan oyuncu oldu. Valencia'nın, 3 golü de kafayla ağlara göndermesi dikkat çekti.

36 yaşındaki oyuncu, Boca Juniors'ta 9 maçta 4 gol attı ve 1 asist yaptı. (Fotoğraf: Instagram)

ALTI YIL SONRA "TARİHİ" HAT-TRICK

Futbol tarihinde pek rastlanmayan kafa golleriyle hat-trcik, 6 yıl sonra ilk defa gerçekleşti. Bunu başaran yapan son isim Marouane Fellaini olmuştu. Fas asıllı Belçikalı eski futbolcu, 2020 yılında oynanan Shandong Luneng-Dalian Pro maçında 7 dakikada 3 kafa golüne imza atmıştı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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