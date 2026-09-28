Elbistan Adliyesi önünde silahlı kavga: Yaralılar var
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde adliye önünde meydana gelen silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki Adliye Binası önünde 2 grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
3 KİŞİ YARALANDI
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda açılan ateş sonucu 3 kişi yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
POLİS GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralılar, ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri adliye önünde ve çevresinde güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de bölgede çalışma yaptı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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