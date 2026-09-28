Elbistan Adliyesi önünde silahlı kavga: Yaralılar var

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde adliye önünde meydana gelen silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki Adliye Binası önünde 2 grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

3 KİŞİ YARALANDI

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda açılan ateş sonucu 3 kişi yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

POLİS GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralılar, ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri adliye önünde ve çevresinde güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de bölgede çalışma yaptı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Elbistan Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSIElbistan

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