Fenerbahçe'nin eski golcüsü Enner Valencia'ya şok saldırı! Penaltı kaçırınca sahayı taraftar bastı

Brezilya'da oynanan Juventude - Internacional maçında büyük bir felaketin eşiğinden dönüldü. Fenerbahçe'nin eski golcüsü Enner Valencia, kaçırdığı penaltı sonrası bir taraftarın saldırısından son anda kurtuldu.

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Brezilya Kupası 3 Turu'nda oynanan Juventude - Internacional maçında ilginç anlar yaşandı.

Internacional forması giyen ve maçın 69. penaltı kaçıran Enner Valencia'ya bir taraftar saldırmak istedi.

Bir dönem Fenerbahçe'de de oynayan Ekvadorlu yıldız kısa süreli bir şok yaşadı.

ENNER VALENCIA SON ANDA KURTULDU

Juventude forması giyen, Alan Ruschel, Enner Valencia'ya saldırmak isteyen taraftara sert bir hamle yaptı.

Hakem, Ruschel'e kırmızı kartını gösterdi. Juventude'de futbolcular bu karar sonrası maçın hakemine büyük tepki gösterdi.

Öte yandan maçın 79. dakikasında Internacional bir penaltı daha kazandı.

Yeniden topun başına geçen Valencia, gol atmasına rağmen takımının elenmesine engel olamadı.

Karşılaşmadan 1-1'lik eşitlikle ayrılan Internacional, ilk maçı 2-1 kaybettiği için kupaya veda etti.