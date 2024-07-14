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Süper Lig'de transfer yarışı kızıştı! Fenerbahçe, Galatasaray'ın istediği Türk yıldıza talip oldu

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Süper Lig&#039;de transfer yarışı kızıştı! Fenerbahçe, Galatasaray&#039;ın istediği Türk yıldıza talip oldu

Spor Haberleri

Jose Mourinho önderliğinde yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi. Sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'ın da istediği Alanyaspor'un yıldızı Oğuz Aydın içn harekete geçti.

Süper Lig'de sezonun başlamasına kısa bir süre kala transfer yarışı alevlendi.

Fenerbahçe, Galatasaray'ın da ilgilendiği Oğuz Aydın için resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.

Geçen sezon Alanyaspor'da 38 resmi maça çıkan 23 yaşındaki kanat oyuncusu, 13 gol ve 8 asist katkısında bulundu.

Süper Lig'de transfer yarışı kızıştı! Fenerbahçe, Galatasaray'ın istediği Türk yıldıza talip oldu - 1. Resim

YENİ TAKIMI 1 HAFTA İÇİNDE BELLİ OLACAK

Alanyaspor'da birlikte çalıştığı Francesco Farioli'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Ajax'ın da takibe aldığı öne sürülen Oğuz Aydın'ın kariyerine İstanbul'da devam etmek istediği konuşuluyor.

Akdenin ekibinin milli oyuncu için en az 6 milyon euro bonservis geliri hedeflediği ve yeni takımının kısa süre içerisinde netleşeceği belirtildi.

Düzenleyen:  - Spor
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