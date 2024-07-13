Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe'nin yıldızından taktik açıklaması! 'Bu yıl farklı oynuyoruz'

Fenerbahçe'nin yıldızından taktik açıklaması! 'Bu yıl farklı oynuyoruz'

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Fenerbahçe&#039;nin yıldızından taktik açıklaması! &#039;Bu yıl farklı oynuyoruz&#039;
Fenerbahçe, Alexander Djiku, Hazırlık Maçı, Haber

Spor Haberleri

Fenerbahçeli futbolcu Alexander Djiku, Strasbourg maçı sonrası açıklamalar yaptı. Djiku, bu yıl farklı bir oyun oynadıklarını söyledi.

Fenerbahçe, Avusturya kampındaki hazırlık maçında Strasbourg'u 4-0 yendi. Fenerbahçeli futbolcu Alexander Djiku, Strasbourg ile oynanan hazırlık maçının ardından açıklamalar yaptı.

GÜÇLENDİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM

Alexander Djiku yaptığı açıklamada, "Elde ettiğimiz galibiyetten dolayı mutluyuz. Kalemizde gol görmeden 4 tane gol attık. İyi bir kamp geçirdik. Fiziksel anlamda güçlendiğimizi düşünüyorum. Başlangıçlarda yoğun antrenmanlardan dolayı zorluklar vardı ama maçlarla birlikte çok daha iyi yere geldik. Kampın son maçını iyi bitirdik. Mutlu bir şekilde İstanbul'a döneceğiz." dedi.

LUGANO MAÇI AÇIKLAMASI

Djiku, "Bizler maç maç ilerliyoruz. Lugano maçına odaklanmamız açısından daha zamanımız var. Çalışmalarımıza bu şekilde devam edip ilk resmi maçımızı kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu sene farklı oynadığını söyleyen tecrübeli stoper, "Farklı bir oyun oynuyoruz bu yıl. Hem defansif, hem de ofansif anlamda farklıyız. Geride zaman zaman üçlü oyun kuruyoruz. Hocamızın söylediklerine hızlı bir şekilde adapte olmak istiyoruz." diye konuştu.

GÜN GÜN GELİŞİYORUZ

Başarılı oyuncu ayrıca, "Gün gün gelişiyoruz. Maçta çok fazla fırsat oluşturduk ve defansif anlamda da iyiyiz. En iyi durumda değiliz ama zamanla bu noktaya da erişeceğiz." açıklamasını yaptı.

Düzenleyen:  - Spor
Rusya ve Kuzey Kore'den ABD'ye "Dünya Savaşı" mesajı: Kurbanlar Avrupa başkentleri olur
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe'den hazırlık maçında gövde gösterisi! Strasbourg'u 4 golle geçti - SporFenerbahçe'den hazırlık maçında gövde gösterisi!Beşiktaş'a stoper transferinden kötü haber! Felix Uduokhai teklifi reddetti - SporBeşiktaş'a stoper transferinden kötü haber! Felix Uduokhai teklifi reddettiBeşiktaş'a Gedson Fernandes şoku! Yıldız oyuncunun Zenit'e transferi iptal oldu - SporBeşiktaş'a Gedson Fernandes şoku!Beşiktaş'tan teknik ekibe takviye! ABD kulübü resmen açıkladı - SporBeşiktaş'tan teknik ekibe takviye! ABD kulübü resmen açıkladıBarbora Krejcikova, Wimbledon'da şampiyon oldu - SporBarbora Krejcikova, Wimbledon'da şampiyon olduBeşiktaş - Dinamo Zagreb hazırlık maçı iptal edildi - SporBeşiktaş - Dinamo Zagreb hazırlık maçı iptal edildi
Sonraki Haber Yükleniyor...