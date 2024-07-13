Fenerbahçe'den hazırlık maçında gövde gösterisi! Strasbourg'u 4 golle geçti
Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe, Avusturya kampındaki hazırlık maçında Strasbourg'u 4-0 yendi. Fenerbahçe karşılaşmadaki tüm gollerini ilk yarıda kaydetti.
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe, Fransa takımı Strasbourg ile hazırlık maçında karşılaştı. Sarı-lacivertliler, rakibini ilk yarıda bulduğu gollerle 4-0 mağlup etti.
GOLLER FARKLI İSİMLERDEN GELDİ
Fenerbahçe'nin gollerini Szymanski, Tadic, Kent ve Dzeko kaydetti.
FENERBAHÇE'NİN 11'İ
Jose Mourinho maça şu ilk 11 ile başladı:
Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, Fred, Bartuğ Elmaz, Tadic, Szymanski, Kent ve Dzeko.
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi