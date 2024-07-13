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Fenerbahçe'den hazırlık maçında gövde gösterisi! Strasbourg'u 4 golle geçti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe&#039;den hazırlık maçında gövde gösterisi! Strasbourg&#039;u 4 golle geçti
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, Avusturya kampındaki hazırlık maçında Strasbourg'u 4-0 yendi. Fenerbahçe karşılaşmadaki tüm gollerini ilk yarıda kaydetti.

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe, Fransa takımı Strasbourg ile hazırlık maçında karşılaştı. Sarı-lacivertliler, rakibini ilk yarıda bulduğu gollerle 4-0 mağlup etti. 

GOLLER FARKLI İSİMLERDEN GELDİ

Fenerbahçe'nin gollerini Szymanski, Tadic, Kent ve Dzeko kaydetti.

FENERBAHÇE'NİN 11'İ

Jose Mourinho maça şu ilk 11 ile başladı:

Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, Fred, Bartuğ Elmaz, Tadic, Szymanski, Kent ve Dzeko.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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