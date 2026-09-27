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Spor

Poku'nun 20 milyon avroluk opsiyon şartı ortaya çıktı

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Poku'nun 20 milyon avroluk opsiyon şartı ortaya çıktı
Başlık ResmiPokunun 20 milyon avroluk opsiyon şartı ortaya çıktı

20 milyon avroluk opsiyon maddesi belli oldu. Beşiktaş’ın B. Leverkusen’den kiraladığı Hollandalı sağ kanat lig maçlarının yarısından fazlasına 11 başlarsa opsiyon devreye girecek.

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Murad Tamer
MURAD TAMER

Beşiktaş, yaz transfer döneminde Ernest Poku’yu Bayer Leverkusen’den şarta bağlı satın alma opsiyonuyla renklerine katmıştı. Hollandalı genç oyuncunun 20 milyon avroluk satın alma opsiyonu, belirli bir şartın gerçekleşmesi durumunda zorunlu hale gelecek. 22 yaşındaki sağ kanat, Süper Lig maçlarının yarısından fazlasına ilk 11’de başladığı takdirde 20 milyon avroluk opsiyon devreye girecek.

Ernest Poku
Başlık ResmiErnest Poku

UYUMU BEKLENİYOR

Ernest Poku’nun diğer yabancı oyuncuların aksine Beşiktaş’a henüz adapte olamadığı gözlendi. Vincenzo Italiano’nun Amedspor deplasmanında ilk 11’de sahaya sürdüğü Hollandalı sağ kanat, çok sayıda top kaybı yapmış ve ilk yarının sonunda oyundan çıkmıştı. Beşiktaş teknik heyeti, Avrupa Ligi’nde Marsilya karşısında 4. golünü kaydeden Poku’nun millî aradan sonra daha etkili bir performans göstermesini umuyor. > Murad Tamer

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