Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantıda sürecinin etkin ve koordineli yürütülmesi amacıyla oluşturulan Alt Komisyonların görev ve yetki alanlarının karara bağlandığı belirtildi.

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"Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında oluşturulan Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında ikinci toplantısını yapmak üzere toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen toplantıda, sürecinin etkin ve koordineli yürütülmesi amacıyla oluşturulan Alt Komisyonların görev ve yetki alanları karara bağlandı.

Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu ikinci kez toplandı! Alt komisyonların görevleri belirlendi

Toplantının ardından kurul toplantısına ilişin yapılan yazılı açıklamada 7595 sayılı Kanun çerçevesinde mevcut durum gözden geçirilerek Kanunun uygulanması bakımından yürütülmekte olan faaliyetler ile ilerleyen dönemde hayata geçmesi planlanan faaliyetler çok yönlü olarak ele alındığı ve genel bir durum değerlendirmesinin yapıldığı belirtildi.

Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu ikinci kez toplandı! Alt komisyonların görevleri belirlendi

GÖREVLİ ALT KOMİSYONLAR KARARA BAĞLANDI

Açıklamada, Kurul bünyesinde oluşturulan ve sürecin etkin, hızlı ve koordineli şekilde yürütülmesini sağlamakla görevli Alt Komisyonların teşkili, görevleri ve yetki alanları ile kurumlar arası koordinasyon konuları görüşülerek karara bağlandı.

Ayrıca Kurulun, üstlendiği görev ve sorumluluğun bilinciyle; Kanunun ruhuna ve devletin kararlılığına uygun olarak çalışmalarını hassasiyetle ve tam bir eşgüdüm içerisinde sürdürmeye devam edeceği de vurgulandı.

KİMLER KATILDI?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki ikinci toplantıya şu isimler katıldı:

Ad Soyad Görevi Akın Gürlek Adalet Bakanı Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı Yaşar Güler Milli Savunma Bakanı Hakkı Susmaz Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri İbrahim Kalın MİT Başkanı Okay Memiş Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Mehmet Kemal Bozay Dışişleri Bakan Yardımcısı

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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