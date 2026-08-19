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Nemrut Dağı Milli Parkı’nda izinsiz çekirge toplayan 2 kişiye 14 milyon TL’lik ceza! Bakan Yumaklı net konuştu: ‘Biyokaçakçılara göz açtırmıyoruz’

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Nemrut Dağı Milli Parkı’ndan izinsiz şekilde tür toplayıcılığı yapan 2 kişiye 14 milyon TL idari para cezası kesildiğini duyurdu. Ele geçirilen 16 çekirgeyi yeniden doğayla buluşturduklarını belirten Bakan Yumaklı "Biyokaçakçılara göz açtırmıyoruz. Ülkemizin paha biçilemez ekolojik zenginliğini her alanda savunmaya ve korumaya devam edeceğiz" dedi.

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Nemrut Dağı Milli Parkı'ndan izinsiz tür toplayıcılığı yapanlara geçit verilmiyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, milli parkta izinsiz tür toplayıcılığı yapan yabancı uyruklu iki kişiye 1,4 milyon lira idari para cezası uyguladıklarını duyurdu.

Türkiye’nin 53üncü milli parkı koruma altında! Bakan Yumaklı net konuştu: ‘Biyokaçakçılara göz açtırmıyoruz’
Başlık ResmiTürkiye’nin 53üncü milli parkı koruma altında! Bakan Yumaklı net konuştu: ‘Biyokaçakçılara göz açtırmıyoruz’

16 ÇEKİRGE DOĞAYA SALINDI

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Bakan Yumaklı "Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğünün eş güdüm içinde gerçekleştirdiği operasyonda ele geçirilen 16 çekirgeyi yeniden doğayla buluşturduk" diye vurguladı.

Nemrut Dağı Milli Parkı’nda izinsiz çekirge toplayan 2 kişiye 14 milyon TL’lik ceza! Bakan Yumaklı net konuştu: ‘Biyokaçakçılara göz açtırmıyoruz’
Başlık ResmiNemrut Dağı Milli Parkı’nda izinsiz çekirge toplayan 2 kişiye 14 milyon TL’lik ceza! Bakan Yumaklı net konuştu: ‘Biyokaçakçılara göz açtırmıyoruz’

‘BİYOKAÇAKÇILARA GÖZ AÇTIRMIYORUZ’

Yumaklı, şunları söyledi;

"Doğal mirasımız Nemrut Dağı Milli Parkı'ndan izinsiz şekilde tür toplayıcılığı yapan iki yabancı uyruklu şahsa, ilgili mevzuatımız kapsamında 1,4 milyon lira idari para cezası uyguladık. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğünün eş güdüm içinde gerçekleştirdiği operasyonda ele geçirilen 16 çekirgeyi yeniden doğayla buluşturduk. Ülkemizin paha biçilemez ekolojik zenginliğini her alanda savunmaya ve korumaya devam edeceğiz."

Öte yandan Bitlis’te yer alan Nemrut Kalderası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla resmi olarak "Nemrut Kalderası Milli Parkı" ilan edildi ve koruma altına alındı. Ülkenin 53'üncü milli parkı olan Nemrut Kalderası hakkında bir paylaşım yapan Bakan Yumaklı, “Doğayı korumak yarınlarımıza bırakacağımız en kıymetli mirastır” dedi.

Türkiye’nin 53üncü milli parkı koruma altında! Bakan Yumaklı net konuştu: ‘Biyokaçakçılara göz açtırmıyoruz’
Başlık ResmiTürkiye’nin 53üncü milli parkı koruma altında! Bakan Yumaklı net konuştu: ‘Biyokaçakçılara göz açtırmıyoruz’

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Bakan Yumaklı şu ifadelere yer verdi:

Doğayı korumak yarınlarımıza bırakacağımız en kıymetli mirastır. Bitlis'te Tatvan, Ahlat ve Güroymak sınırlarında yer alan büyüleyici Nemrut Kalderası, Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla ülkemizin 53'üncü milli parkı oldu. Bölgenin eşsiz güzellikleri, terörden arındırılan huzur ikliminin gücüyle ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerimizin titiz çalışmalarıyla korunacak. Ülkemizin doğa turizmine, ekolojik zenginliğine ve terörsüz Türkiye'nin huzur dolu yarınlarına hayırlı olsun.

NEMRUT KALDERASI ÖZELLİKLERİ

Nemrut Kalderası, Bitlis ilinin Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçeleri sınırları içinde yer alan, Türkiye’nin en büyük, dünyanın ise ikinci büyük volkanik kalderasıdır

Nemrut Volkanı’nın zirvesinin kendi içine çökmesiyle oluşan bu devasa yapı, 19 Ağustos 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile resmi olarak "Nemrut Kalderası Milli Parkı" ilan edildi, koruma altına alındı.

Türkiye’nin 53üncü milli parkı koruma altında! Bakan Yumaklı net konuştu: ‘Biyokaçakçılara göz açtırmıyoruz’
Başlık ResmiTürkiye’nin 53üncü milli parkı koruma altında! Bakan Yumaklı net konuştu: ‘Biyokaçakçılara göz açtırmıyoruz’

Kalderanın elips şeklindeki ağız genişliği yaklaşık 48 kilometrekare, taban genişliği ise 36 kilometrekaredir. Kalderanın içerisinde hilal şeklinde büyük ve soğuk bir krater gölü (Nemrut Gölü) ile hemen yanında volkanik faaliyetlerin devam ettiğini gösteren sıcak bir göl (Ilıgöl) yer alır. Bölge; zengin bitki örtüsü (flora), biyoçeşitliliği, meşhur boz ayıları, buhar bacaları ve buz mağaralarıyla eşsiz bir ekosisteme sahiptir.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: HABER MERKEZİ | Bitlis
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