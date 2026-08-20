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Bakanlık harekete geçti! Bakıma muhtaç anne ve oğlu için karar

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Bakanlık harekete geçti! Bakıma muhtaç anne ve oğlu için karar

İstanbul'da bakıma muhtaç bir anne ve oğlunun yardım beklediğine ilişkin haberlerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, yapılan incelemenin ardından anne ve oğlunun kurum bakımına alınması için gerekli işlemlerin başlatıldığını açıkladı.

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İstanbul'da bakıma muhtaç anne ve oğlunun yaşadığı durumun basına yansımasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Aynı evde iki ayrı yardım çığlığı: Bakıma muhtaç anne ve oğlu yardım bekliyor" başlığıyla haberlerin yer aldığı belirtildi.

EKİPLER HEMEN HAREKETE GEÇTİ

Bakanlık açıklamasında, haberlerin ardından İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerinin ivedilikle harekete geçtiği ve ailenin yaşadığı hanede inceleme yapıldığı bildirildi.

Yapılan inceleme sonucunda anne ve oğlunun ihtiyaçları değerlendirildi.

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KURUM BAKIMI İÇİN İŞLEMLER BAŞLATILDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, incelemenin ardından anne ve oğlunun kurum bakımına alınması için gerekli işlemlerin başlatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, anne ve oğluna yönelik bakım ve destek sürecinin Bakanlık tarafından titizlikle takip edileceği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

86 yaşındaki yatağa bağımlı Pakire Çağlayan ve iddialara göre şizofren tanısı olan 63 yaşındaki oğlu Metin Çağlayan, aynı evin içerisinde adeta hayata tutunmaya çalışıyor.

Geçen hafta ambulansla Bakırköy'e gönderilen Metin Çağlayan'ın hastaneye yatmasına gerek olmadığı söylendi ve ilaç dozları yükseltilip evine gönderildi. 86 yaşındaki yaşlı annenin, oğlunun şiddetine de maruz kaldığı ileri sürülüyor.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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